Victor Ponta este de părere că Guvernul Orban nu va trece în Parlament și că președintele PNL nu va mai fi și a doua varianta de premier desemnat de către Klaus Iohannis.

Mai mult, liderul Pro Romania avanseaza numele unui premier liberal care ar putea face majoritate: „Daca ar veni a doua propunere Bolojan, ar trece fara probleme”.

”Daca pica prima propunere, domnul Iohannis va spune: Ludovic, imi pare rau, te-am propus, n-ai fost in stare! Eu asa cred. (…) daca PNL venea cu Bolojan pentru functia de prim-ministru, sunt convins ca era votat fara probleme. Asta arată ca nu doar PSD e incapabil de reforme, ci si PNL. Dl Orban este orice, dar nu un politician nou”, a spus Victor Ponta, la un interviu pentru ziare.com.

”Domnul Orban are o problema personala. Stie foarte clar ca are in propriul partid o multime de oameni care nu vor sa treacă de votul din Parlament”, a mai spus Ponta. Întrebat din ce cauză, acesta a răspuns: „Pentru ca-si doresc ei si se cred mai buni ca Orban”.

