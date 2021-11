Ludovic Orban a desființat-o pe Raluca Turcan și a dat detalii despre relația acesteia cu președintele Klaus Iohannis. Reacția sa vine după ce ministrul interimar al Muncii a vorbit despre excluderea lui Orban din PNL. Ea a spus că deși este o decizie pe care o ia „cu mare greutate, pe fond, pentru mine ca om politic statutul prevalează şi nu pot să-l interpretez”. Mai mult, Raluca Turcan a comentat și posibilitatea ca fostul preşedinte să fie exclus din partid.

„În mod normal, ar trebui să-şi dea singur demisia, aşa ar fi un gest de onoare”. „Pe fond, matematic, Ludovic Orban semnează decizia de predare a PNL-ului în braţele PSD-ului, pentru că asta face: când te lasă fără majoritate parlamentară sau te ameninţă şi foloseşte în detrimentul actului de guvernare numărul de parlamentari pe care îl are, e ca şi cum te direcţionează spre PSD”, a punctat Turcan.

Orban despre Turcan: Cât de lipsit de respect să fii?

Comentariile acesteia l-au făcut pe Ludovic Orban să explodeze. El a vorbit despre relația lui Turcan cu Klaus Iohannis.

”Pe doamna Turcan nu trebuie să o sune președintele Iohannis că sună ea la domnul președinte. Nu știu dacă îi răspunde tot timpul. Poate comunică prin SMS. Această expunere. Cât de nerușinat, cât de mincinos să fii? Cât de lipsit de respect să fii? Eu m-am dezafiliat de grupul PNL tocmai în semn de protest pentru discuțiile cu PSD. Eu am spus că nu demisionez și am pus 3 condiții ca să revin.

Eu mi-am călcat pe inimă și m-am dus la BPN să împiedic luarea unei decizii să ducă în groapă PNL. Eu cred ”, a declarat Ludovic Orban la Realitatea PLUS.

Atac dur asupra lui Klaus Iohannis

Trebuie spus că în cadrul aceleași emisiuni, Orban l-a atacat și pe președintele României. Acesta a susținut că șeful statului își dorește cu ardoare să fie în viitor șeful Guvernului. În ceea ce privește PNL, liderul liberal a susținut că partidul este efectiv distrus.

„Ne-am luptat cu PSD, care obtinusera 46% si am castigat aproape toate alegerile. De când a apărut in scenă echipa câștigătoare, sustinuta de președinte, PNL a luat-o pe un trend descendent, nu stiu daca PNL mai are 20%, PSD are 35%. Lucrul cel mai grav este că Iohannis si conducerea nelegitima a PNL trădează electoratul care i-a ales în 6 decembrie. M-am luptat cu toate puterile mele ca sa nu ajungem aici”, a comentat Ludovic Orban.

El a susținut că președintele Klaus Iohannis își dorește să devină prim ministru. Asta pentru că, a precizat Orban, pe plan european șeful statului nu ar mai avea nicio șansă.