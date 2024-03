Adesea, când spunem Italia ne ducem imediat cu gândul la celebrul Colosseum din Roma, la Statuia lui David, la picturile celebre care pot fi admirate la Galeria Uffizi din Florența sau la o plimbare cu gondola pe canalele Veneției. Toate ar trebui admirate măcar o dată în viață.

Punta Ala este un oraș-stațiune situat în Toscana

Dar, Italia nu se reduce doar la aceste minunății. Există numeroase locuri, despre care s-ar putea să nu știm, și care merită vizitate.

Punta Ala este un oraș-stațiune situat în Toscana. Este situat între Castiglione della Pescaya și Follonica. Această stațiune se bucură de o mare popularitate la nivel mondial, dar majoritatea celor care vin aici sunt vizitatori din Milano și italieni care nu-și pot permite vacanțe în locuri mai scumpe, potrivit Explore.com.

Aici veți găsi o superbă pădure de pini, care mărginește plajele incredibile din Punta Ala, precum și un castel din secolul al XVI-lea.

În plus, puteți admira faimosul port, unde acostează bărci și iahturi impresionante. Iată tot ce trebuie să știți înainte de a vizita Punta Ala.

Pădurea de pini și plajele

Punta Ala are tot ce trebuie pentru o vacanță relaxantă, la plajă. Pinii parfumează aerul, adăugând un farmec aparte micului oraș. Puteți vizita plaja, la nord de Punta Hidalgo, unde nisipul este foarte fin și apa cristalină.

Cluburile private de pe plajă, cafenelele elegante, restaurantele și umbreluțele de plajă mărginesc țărmul.

În ciuda frumuseții naturale, ziua începe pentru mulți, nu pe plajă, ci la La Pasticceria Siciliana – o patiserie celebră, aflată la parterul unui bloc de apartamente monoton, din anii 1960.

Espresso-ul de aici nu are egal, iar produsele de patiserie – cannoli umplute cu ricotta – sunt cele care atrag an de an turiștii care ajung aici.

Dacă vreți să fiți mai aproape de port, vizitați Spiaggetta del Porto di Punta Ala

Pentru a vă bucura de această plajă, trebuie să închiriați umbrelă și șezlong. Dacă aveți copii, această plajă este o alegere bună datorită faptului că apa nu este foarte adâncă.

Spiaggetta del Porto di Punta Ala are un drum care duce spre Castelul Punta Ala (sau Torre di Troia Nuova), construit în secolul al XVI-lea pentru a ține departe pirații.

Nu poți ajunge la Punta Ala cu trenul; daca nu ai mașină, poți lua un tren până la Follonica, apoi un autobuz, care va ajunge la destinație în 30 de minute.

Ce altceva puteți face aici?

Situată în provincia Grosseto, Punta Ala era numită inițial Punta Troia. La jumătatea secolului al XX-lea, aviatorul Italo Balbo a zburat deasupra regiunii și a decis să se mute aici.

Balbo a redenumit-o Punta Ala (în italiană – „portul aripii”) cu trimitere la aripa unui avion. În anii 70 s-a construit un port turistic, iar zona a devenit o stațiune litoral.

De aici, puteți admira, în depărtare, insula Elba, una dintre cele mai apreciate insule ale Italiei. Puteți lua un feribot, dar docul este plin de ambarcațiuni pe care le puteți închiria.

Orășelul are aproximativ 400 de locuitori.

Există tururi ale cramelor locale din zonele înconjurătoare, cum ar fi Rocca di Fassinello sau Cantina Petra. Punta Ala este un oraș-port, așa că o plimbare cu barca vă va oferi amintiri de neuitat. Puteți alege bărci și iahturi de toate dimensiunile și tipurile pentru mai puțin de 100 dolari pe zi și până la peste 1.000 de dolari, în funcție de ceea ce alegeți.