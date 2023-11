Andrei Caramitru este de părere că populația României riscă să se transforme radical în următorii 20 de ani. El consideră că, în următoarele două decenii, românii vor fi „filipidaci și vietdaci”. În plus, orașele din țară vor fi „pe jumătate asiatice”, la fel și primarii locali.

Fostul consilier USR este de părere că, „în 20 de ani, orașele noastre o sa fie pe jumătate asiatice. 50% la suta din populație. Si primarul va fi nu cineva gen Firea sau Nicusor – ci unul din Vietnam, Sri Lanka sau Filipine”.

În sprijinul afirmațiilor sale, oferă câteva date statistice. Caramitru spune că pentru a compensa natalitatea redusă din România, aducem în țară circa 140.000 de imigranți, anual.

„Va explic simplu pe cifre ca sa înțelegeți:

– in România se nasc pe an cam 170.000 de copii. In orasele mari cam 80-100.000. E foarte puțin. Asta e ritmul maxim de forța de munca “nouă” pe an (de fapt e mult mai mic ca mulți se pierd pe drum).

– pentru a compensa, aducem de la anul 140’000 de imigranți in special din Asia PE AN. ATENȚIE ! E mai mult decât numărul TOTAL de tineri care intra pe an in forta de munca. Si imigrantii vin aproape toti in orașele mari”, a scris Andrei Caramitru, pe Facebook.