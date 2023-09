Andrei Caramitru a reușit să surprindă din nou. El l-a atacat dur pe Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Fostul consilier al lui Dan Barna a susținut că Bucureștiul arată „nespălat și jegos” pentru că așa este primarul. Adică Nicușor Dan, cel care conduce Capitala.

Interesant este că în urmă cu trei ani, același Andrei Caramitru se bucura enorm pentru alegerea lui Nicușor Dan în fruntea Bucureștiului. El spunea pe 6 septembrie 2020, ce va face dacă Nicușor Dan va câștiga primăria.

Caramitru a făcut aceste comentarii la două zile după ce Nicușor Dan a spus că își dorește să candideze pentru un nou mandat. Acesta și-a exprimat speranța ca dreapta să aibă un candidat unic și vrea să fie el acela. El a precizat că are un dialog cu toată lumea în privinţa unei susţineri la alegerile de anul viitor.

Nicușor Dan a mai spus că, ”în opinia sa, a închis multe din problemele administrative pe care capitala le avea şi abia acum Bucureştiul poate începe construcţia”.

Nu este prima dată când Andrei Caramitru dă dovadă de inconsecvență în declarații. În urmă cu un an de zile, el s-a decis să îl laude pe Marcel Ciolacu. Acțiunea sa a luat prin surprindere pe mulți. Asta pentru că fostului consilier al lui Dan Barna se remarcase ca un vehement critic al PSD.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a susținut că Ciolacu este ”mult mai rațional și de bun simț” decât liberalii. Andrei Caramitru a salutat atunci inițiativa lui Marcel Ciolacu de a merge la Kiev. Fostul consilier al președintelui USR a criticat modul în care PNL a reacționat pe acest subiect

Fostul consilier al lui Dan Barna era perceput ca un cunoscut critic la adresa Partidului Social Democrat. De aceea, atitudinea sa i-a uimit pe mulți.

„Mulți din USR au fost deja. Acum Ciolacu si Citu merg la Kiev. Fără nici o ironie – îi felicit pe amândoi. In special pe Ciolacu – e extraordinar de important că PSD e pro-vest si anti-Rusia. Imaginați-va cum ar fi fost acum dacă nu îi dădea afara Ciolacu pe toti kaghebiștii din gașca Dragnea.

Sau dacă Ciolacu se poziționa acum la fel ca Viktor Orban, că putea, ar fi prins bine la el in partid. Da – nu îmi place PSD si nu ii voi vota – dar nu pot sa nu apreciez ce face omul asta (in contextul dat – in interiorul unui partid cum e PSD), oricât ne place să tot înjurăm”, a scris la acel moment Caramitru pe Facebook.