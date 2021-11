PSD câștigă în fața lui Andrei Caramitru! A fost amendat pentru jignirea alegătorilor

Andrei Caramitru a pierdut, în primă instanță, procesul în care a contestat sancțiunea pe care i-a aplicat-o CNCD după postarea realizată pe Facebook, în care scria că social democrații sunt „demenți populiști” iar alegătorii lor sunte „eșuați”.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. Respinge acţiunea în contradictoriu cu pârâtul Asztalos Csaba Ferenc pentru lipsa calităţii procesuale pasive a acestuia. Respinge, în rest, acţiunea, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată azi, 08.11.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, este scris în decizia luată de Curtea de Apel București.

Mesajul postat de Andrei Caramitru

Amintim că Andrei Caramitru a scris pe pagina sa de Facebook, în noiembrie 2020, că votanții PSD sunt „eșuați”.

„Cine Votează PSD? Cine Votează in celelalte tari cu dementi populiști ? Cei care sunt eșuați. Pierduți undeva intr-un sat, fără bani, fără prieteni, fără educatie, fără job bun. Pensionari care urăsc pe tineri și “schimbările” din jur – atât de plini de ură ca pana si familia lor fuge de ei. Și votează isteric ca sa pedepsească oculta, elita condusă de Soros și Bill Gheitz, sa pedepsească “sexo-marxiștii” de prin orașe care lucrează in IT, sa pedepsească intelectualii. Sa pedepsească adică pe toți cei care nu sunt la fel de eșuați ca ei. Pentru că sunt convinși ca de fapt e o mare conspirație – oculta ii vrea săraci cumva. Cineva are ceva cu ei domne”, a scris, printre altele, Andrei Caramitru.

Astfel, fiul regretatului actor Ion Caramitru a fost amendat cu suma cu 3.000 de lei de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Hotărârea CNCD a fost luată în unanimitate în şedinţa din 24 martie, în urma auto-sesizării instituţiei.