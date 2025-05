Damien Thomas avea la 83 de ani și era considerat unul din actorii apreciați de Roman Polanski, după ce a apărut în „Sinbad și ochiul tigrului”, „Shogun”, „Jane Eyre” și „Pirații”.

El va rămâne în amintirea cinefililor pentru rolul Contelui Karnstein, vampir, în filmul de groază „Twins of Evil”, scrie Hollywood Reporter.

Damien Thomas, unul din actorii preferați de Roman Polanski

Damien Thomas a murit la Salisbury Hospice din Wilshire, Anglia. După cum a anunțat fiica sa, actorul suferea de mai mulți ani de paralizie progresivă.

Thomas a interpretat rolul preotului portughez Alvito, alături de Richard Chamberlain, în celebrul film „Shogun”.

De asemenea, Thomas a interpretat rolul unui ofițer nemilos în „Pirații”, regizat de Roman Polanski (1986), cu Walter Matthau în rolul principal. Ulterior, Thomas a devenit unui dintre artiștii preferați de regizorul Polanski,

Actorul avea să povestească într-un interviu din 2008 că a reușit să interpreteze diverse personaje, de răufăcători la băieți buni, fie că erau francezi, greci sau italieni.

Thomas a studiat Academia Regală de Artă

Născut pe 11 aprilie 1942 la Ismailia, Egipt, Thomas a studiat la Academia Regală de Artă Dramatică din Londra, unde a câștigat două burse și a absolvit la 25 de ani.

Tot atunci i s-a acordat premiul pentru cel mai bun tânăr talent la o gală de actorie.

A apărut într-un episod din 1968, din serialul „Hammer TV Journey to the Unknown” (difuzat pe ITV în Marea Britanie și pe ABC în S.U.A.) și și-a făcut debutul pe marele ecran în „Julius Caesar” (1970), cu John Gielgud și Charlton Heston.

Cariera lui Thomas pe marele ecran a fost apreciată de critică, mai ales pentru rolurile din filme precum „Henry VIII and His Six Wives” (1972), „Tiffany Jones” (1973), „The Message” (1976), „Ray Harryhausen Sinbad and the Eye of the Tiger” (1977), „Never Let Me Go” (2010), „Kill List” (2016) și „The Limehouse Golem” (2016).

Damien Thomas s-a remarcat și la începutul anilor 1980 în miniseria BBC „The Talisman și Beau Gest”, în telefilmul BBC „Tenko Reunion” și în serialul „The Return of Sherlock Holmes and Poirot”.