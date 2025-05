Se scanează toate vehiculele. Măsura care a intrat deja în vigoare. Sunt verificați atât șoferii, cât și pasagerii

SURSA FOTO: Dreamstime

Informație privind sistemul de recunoaștere biometrică. U.S. Customs and Border Protection (CBP) a emis așa numita ”Request for Infomation” (RFI) cu privire la soluțiile comerciale pentru captarea imaginilor faciale ale ocupanților vehiculelor în porturile terestre ale Statelor Unite. Soluția va servi ca un al doilea strat de verificare biometrică.