Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,4, a zguduit vineri apele din apropierea coastelor sudice ale Argentinei și statului vecin Chile. Seismul, produs la o adâncime de doar 10 kilometri, a declanșat rapid o alertă de tsunami în regiunile maritime, alimentând temerile locuitorilor din zonă. Epicentrul a fost localizat la peste 200 de kilometri de orașul Ushuaia, una dintre cele mai sudice așezări din lume.

Mișcarea tectonică vine la mai puțin de 24 de ore după un alt seism semnificativ care a avut loc pe teritoriul Argentinei, în apropierea orașului Chilecito. Deși autoritățile americane clasifică impactul general ca fiind scăzut, populația din zonele afectate rămâne în alertă.

Un seism cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter a fost înregistrat vineri, 2 mai, în apropierea coastei sudice a Argentinei și Chile.

Conform estimărilor oferite de US Geological Survey (USGS), cutremurul s-a produs la o adâncime redusă, de doar 10 kilometri sub nivelul mării.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 219 kilometri distanță de orașul Ushuaia, situat în extremitatea sudică a Argentinei.

Cutremurele de adâncime mică sunt cunoscute pentru potențialul lor distructiv, având un impact mai mare asupra zonelor de la suprafață.

În urma acestui eveniment seismic, autoritățile au declanșat imediat o alertă de tsunami pentru regiunile litorale afectate.

Tsunami warning sirens in Puerto Williams, Chile

People are moving to higher ground after 7.4 Earthquake. pic.twitter.com/ImLCnigJzW

— Disasters Daily (@DisastersAndI) May 2, 2025