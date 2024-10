OMV Petrom, lider printre companiile din Europa de Sud-Est. Banca Transilvania intră şi ea în SEE TOP 100

SURSA FOTO: Facebook, OMV Petrom

SeeNews, o sursă de știri de afaceri pentru Europa de Sud-Est, a publicat astăzi clasamentul SEE TOP 100 al celor mai mari companii, bazat pe veniturile totale. Pentru al treilea an la rând, OMV Petrom, o companie românească din domeniul petrolului și gazelor, a ocupat primul loc, deși veniturile sale au scăzut cu 42%, ajungând la 7,7 miliarde de euro în 2023. Mai mult de jumătate din companiile din acest clasament, adică 53, sunt din România. Câștigătoarea clasamentului SEE TOP 100 pentru bănci este tot o instituție românească – Banca Transilvania.