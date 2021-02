OMV Petrom și Naftogaz au semnat un memorandum de înţelegere pentru a identifica proiecte comune de explorare şi producţie a gazelor în Ucraina. Anunțul a fost făcut chiar de Naftogaz, într-un comunicat postat pe site-ul companiei ucrainene.

Se pare că au fost identificate noi oportunități pentru exploatarea și dezvoltarea unor noi perimetre de gaze în Ucraina.

“Anul trecut, Naftogaz a lucrat la identificarea de noi oportunităţi pentru explorarea şi dezvoltarea de noi perimetre de gaze în Ucraina. Odată cu câştigarea licenţei în perimetrul Yuzivska din Marea Neagră, care are un mare potenţial, precum şi odată cu potenţialul din vestul Ucrainei, Naftogaz îşi accelerează acum planurile de investiţii”, a afirmat Otto Waterlander, directorul operaţional al companiei.

În același timp, Naftogaz îşi propune să atragă în aceste planuri parteneri internaţionali, cu experienţă, pentru ca Ucraina să devină independentă până în 2030 în ceea ce priveşte consumul de gaze.

OMV Petrom, un partener valoros

“Considerăm că OMV Petrom este un partener valoros şi cu renume, care să aducă un plus de capacitate investiţională, expertiză şi experienţă relevantă în regiune. Compania a descoperit promiţătorul bloc Neptun din Marea Neagră, are experienţă şi know-how în forajul offshore şi are un palmares de succes în ceea ce priveşte exploatarea resurselor onshore din regiunea Carpaţilor din România, care au acelaşi istoric geologic cu Carpaţii din Ucraina.

Vedem un mare potenţial pentru colaborarea în aceste zone şi aşteptăm cu nerăbdare să stabilim următorii paşi concreţi de colaborare pentru viitorul apropiat”, a mai spus oficialul Naftogaz.

De menționat este faptul că, cele două companii vor începe analiza oportunităţilor de cooperare în blocurile offshore din apele ucrainene ale Mării Negre.

Totodată, conform unei rezoluţii guvernamentale, Naftogaz a aplicat deja pentru 36 de acorduri speciale pentru explorarea acestor perimetre.

“Strategia noastră este de a ne extinde activităţile în regiunea Mării Negre. Ucraina este un pas natural pentru a ne adresa oportunităţilor din această zonă, în condiţiile în care această ţară are un potenţial mare de producţie a gazelor. Suntem încântaţi să începem să căutăm modalităţi de colaborare cu Nafttogaz şi ne concentrăm pe o cooperarea eficientă, cu beneficii de ambele părţi pentru ca aceste oportunităţi să meargă mai departe”, a afirmat, la rândul său, Christopher Veit, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil cu activitatea de upstream.

De asemenea, în 2020, Naftogaz a prezentat noua sa strategie de dezvoltare, care are drept ţintă dublarea rezervelor companiei. Printre proiectele strategice se numără explorarea şi dezvoltarea zonelor din Marea Neagră, depozite de tight gas (un gaz neconvenţional – n.r.), regiunea Yuzivska şi vestul ţării.

Agerpres i-a contactat pe reprezentanţii OMV Petrom pentru a confirma acest lucru.

“Strategia noastră este să ne extindem activităţile de Upstream în regiunea Marii Negre, despre care credem că are un potenţial încurajator de hidrocarburi. Anul trecut, ne-am extins în zona de offshore a Bulgariei şi suntem pe cale să ne extindem în Georgia, deci Ucraina este un pas natural pentru evaluarea oportunităţilor din zonă”, au precizat sursele citate.