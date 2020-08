În mod normal, o administrație liberală ar fi ceea ce are nevoie orașul acum. Numai că sperața administrației liberale se va mai amâna. Din două motive. Primul este că asistăm, cel mai probabil, la un blat în București cu un rezultat care va păstra în linii mari actuala coloratură a primăriei generale și a celor de sector. Al doilea motiv este reprezentat de faptul că noi nu avem în acest moment niște liberali, ci doar un partid care folosește o siglă și un nume în care nu se regăsește.

Sambata, cu mare tam tam, liberalii si usr-istii au anuntat ca s-au inteles pe lista candidatilor comuni pentru Bucuresti. Liberalii pun candidati in sectoarele 3, 5, 6, plus un viceprimar al Capitalei, iar USR-PLUS in 1, 2 si 4, plus Primarul si un Viceprimar ai Capitalei.

Aparent, o miscare de unire a fortelor pentru a contracara hegemonia PSD din Bucuresti. Sa nu ne pripim, insa…

Potrivit ultimilor sondaje de opinie, PNL are undeva in jurul a 33% din intentia de vot, USR-PLUS avand in jur de 17%. Cel putin teoretic, PNL ar fi trebuit sa aiba partea mai mare, conform pozitiei pe care o ocupa in preferintele alegatorilor. Sa zicem insa ca, din naivitate, credem ca PNL a facut un gest de generozitate spre USR-PLUS pentru a salva Bucurestiul de PSD. Numai că prin eliminarea PMP din această construcție, liberalii deschid calea spre un București la fel de pesedizat ca a acum. Ba mai mult, există un sector în București în care liberalii oferă pe tavă primăria unui bătrân pesedist, având toate ingredientele unui blat.

Oricat de naivi am fi, situatia de la sectorul 2 tot ni se pare cusuta cu ata alba. PNL a cedat sectorul 2 din pozitia de castigator de netagaduit. Dan Cristian Popescu, ultimul liberal pur-sange dintre posibilii candidati al PNL, a demonstrat in ultimii 4 ani cat a fost Viceprimar al Sectorului 2 ca are potential de bun primar, astfel ca, in toate sondajele facute pana acum este creditat cu 30% din intentia de vot din sectorul 2. Cu alte cuvinte, cu Cristian Popescu candidat, alianta PNL-USR-PLUS nu avea cum sa piarda Sectorul 2. Si totusi, PNL renunta la Popescu pentru Radu Mihai, un ilustru necunoscut, cu sanse la fel de mari de a ajunge primar pe cate am eu sa castig la LOTO.

Exista insa o explicatie, adanc ancorata in tenebrele politicii. E momentul pentru un pic de istorie:

In 2012, in plina era USL, la sectorul 2, din partea PNL candidat era Dan Cristian Popescu. PNL cedeaza atunci locul PSD, care pune candidat un alt ilustru necunoscut, pe Dragos Frumosu. Poate va amintiti ca, in acea vreme, USL a spulberat practic tot, luand procente ametitoare de peste 50% in mai toate sectoarele. Ei bine, in sectorul 2, candidatul USL a fost blat cu Neculai Ontanu, care, candidat din partea UNPR, a castigat cu aproape 50%. Cu alte cuvinte PNL, in 2012, a cedat deliberat sectorul 2 si si-a vandut candidatul pentru domnul Ontanu.

In 2016, lucrurile s-au intamplat usor diferit. PNL nu a dorit sa faca alianta cu USR, pe atunci USB, si a lansat nu mai putin de 4 candidati la primaria Capitalei: Cristi Busoi, retras pe motiv de sondaje nefavorabile, Ludovic Orban – retras din motive de DNA, Marian Munteanu – retras din motive de colaborator al Securitatii, si, in final Cătălin Predoiu – perdantul de serviciu. Prin aceasta „piramidală imbecilitate”, dupa cum o caracteriza Theodor Paleologu, PNL a facut, in realitate, un blat grosolan cu PSD. Proaspat unit cu PDL, a cedat Bucurestiul PSD in schimbul securizarii primariilor din Vest: Cluj, Timisoara, Arad, Alba-Iulia, Oradea, Hunedoara, Resita. La sectorul 2 a candidat, de aceasta data, Cristian Popescu, boicotat complet de o filiala condusa de Anca Boagiu, si ea acuzata de nenumarate ori de blat cu Neculai Ontanu (ne mai amintim si alegerile de 2004, cand doamna Boagiu a fost candidatul DA care nu a reusit sa castige primaria de sector, in ciuda valului DA, pierzand in fata lui Neculai Ontanu). Primaria a fost castigata de Mihai Toader, din partea aliantei PSD – UNPR. Totusi, cu un rezultat mult peste PNL, in ciuda boicotului propriului partid, Cristian Popescu a reusit sa castige locul 2 si sa devina Viceprimar.

In 2016, baronul PSD Neculai Ontanu nu a mai candidat, din motive de DNA. Azi, insa, se pare ca PNL si PSD sunt intelese intru revenirea sa. Astfel, actualul presedinte al sectorului 2, doamna ministru Anisie, a fost acuzata inca din aprilie ca “vinde meciul” in favoarea lui Ontanu. Continuand tradarile bunei sale prietene, Anca Boagiu, doamna Anisie a lucrat serios la blocarea lui Cristian Popescu.

Astfel, iata ca PNL-ul condus de Ludovic Orban, departe de a lucra in interesul sau si al bucurestenilor, prefera, inca o data, intelegerile subterane.

Daca cineva doreste sa inteleaga de unde este aceasta mare dragoste intre Ontanu si doamnele venite de la PDL, Boagiu si Anisie, e suficient sa se uite cu putina atentie la acuzatiile penale ce i s-au adus lui Ontanu si legaturile acestuia cu PDL.

PNL va reusi sa piarda toate primariile de sector la care are candidati. Astfel, la sectorul 3, sansele de a-l invinge pe Robert Negoita sunt infime, in special cu un candidat fara notorietate, Adrian Moraru. La sectorul 5, Cristian Mocanu, actual Secretar de Stat la Justitie, 35 de ani, e cvasinecunoscut. La sectorul 6, Ciprian Ciucu a fost foarte vocal si ar avea o sansa, mica, de a reusi un scor bun, dar nu este sustinut de organizatie. Nici unul dintre candidatii PNL nu prea are legaturi cu liberalismul, ci par mai degraba niste USR-isti aterizati in PNL.

Asadar, PNL renunta, practic, la orice sansa de a avea primar in Bucuresti. Ba chiar da cu piciorul singurului liberal veritabil inscris in cursa. De ce? In ce masura PNL mai are vreo legatura cu Partidul National Liberal reinfiintat de Campeanu in 1990? Asistam, de ceva vreme incoace, la disparitia PNL ca partid continuator al Bratienilor si la inlocuirea sa cu un PNL fara istorie, doctrina si valori.

“Omul de tip nou”, atat de trambitat in comunism, se regaseste azi pe scena politica romaneasca in personaje fara istorie, fara doctrina si fara substanta politica, niste marionete in mainile abile ale celor care regizeaza un joc murdar cu voturile si cu viitorul nostru.