Un pilot a zburat peste 250 de mile marine pentru a crea un contur al profilului Reginei Elisabeta a II-a pe hartă.

Amal Larhlid, din Londra, a zburat timp de două ore cu un Piper PA-28 pentru a-i aduce un omagiu Reginei, în scop caritabil. Ea a pilotat pentru a strânge bani pentru Hospice UK.

Călătoria, urmărită pe FlightRadar, a format un portret înalt de 65 de mile (105 km) și lat de 39 de mile (63 km).

Coroana se întinde de la Newport Pagnell la Rugby, cu o bijuterie în centru, direct deasupra Northampton, relatează BBC.

„A fost o sursă de inspirație pentru multe generații, dedicându-se serviciului timp de 70 de ani”, a scris Amal Larhlid pe site-ul care organizează strângerea de fonduri.

Pilotul a adăugat că a crezut „în puterea amintirii și a aprecierii în vremuri ca acestea” și a vrut să facă zborul pentru a-și prezenta omagiile față de regretatul monarh.

„Ea va fi mereu în inimile noastre, la fel ca și cei dragi care ne-au părăsit”, a mai scris ea pe pagina sa de socializare.

Amal Larhlid și-a planificat traseul convertind un portret al Reginei într-un format recunoscut de un program de planificare a zborurilor numit ForeFlight.

De asemenea, ea a avut o copie de rezervă manuală a traseului, realizată cu ajutorul reperelor, și a efectuat mai multe zboruri de antrenament pentru a se obișnui cu traseul și virajele necesare.

Unele părți ale traiectoriei de zbor au dus-o prin spațiu aerian restricționat și a trebuit să rămână în contact cu controlul traficului aerian pe tot parcursul zborului.

Ea a declarat pentru Flightradar24 că a trebuit să rămână „concentrată cu laser pe traseu”, dar provocarea a fost „foarte distractivă”.

Ea a adăugat că cea mai dificilă parte a zborului a fost crearea coroanei din cauza virajelor strânse.

