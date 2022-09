Sicriul reginei Elisabeta a II-a a fost depus la capela Saint George. Despărțire istorică de suverana Marii Britanii

Sicriul reginei Elisabeta a II-a a fost coborât luni după-amiază în cavoul regal al Capelei Sfântul Gheorghe de la Castelul Windsor, însemnând sfârșitul unei funeralii de stat care a început cu o slujbă maiestuoasă la Westminster Abbey și o procesiune în Londra, înainte de a se încheia cu o slujbă mai intimă în locul în care regina a trăit în anii crepusculari ai vieții sale.

Această ceremonie de la Windsor a fost chiar mai plină de ritualuri decât serviciul funerar. Înainte de imnul final, bijutierul coroanei a scos coroana imperială de stat, globul și sceptrul – simboluri prețioase ale coroanei – din sicriul reginei și le-a așezat pe altar. Ca simbol al încheierii serviciului său, șambelanul și-a rupt bagheta de serviciu și a așezat-o pe sicriu, pentru a fi înmormântată împreună cu suverana.

Sosirea reginei la Castelul Windsor, după un drum de 25 de mile de la Londra, pe un traseu străbătut de zeci de mii de oameni, a fost anunțată de o mare procesiune pe Long Walk, marele bulevard mărginit de copaci care duce la castel.

O mulțime de oameni au urmărit procesiunea de pe străzile Londrei

Zeci de mii de oameni au urmărit mai devreme cum sicriul reginei s-a îndreptat într-o procesiune grandioasă pe străzile Londrei, flancat de gărzi de onoare și însoțit de regele Charles al III-lea și de alți membri ai familiei regale, după o slujbă funerară solemnă la Westminster Abbey.

Slujba a început la ora 11.00 în abație, cu regele Charles al III-lea și familia sa în primul rând, inclusiv soția sa, Camilla, regina consort; prințul William și doi dintre copiii săi, prințul George, în vârstă de 9 ani, și prințesa Charlotte, în vârstă de 7 ani.

„Aici, unde regina Elisabeta s-a căsătorit și a fost încoronată, ne adunăm din întreaga națiune, din Commonwealth și din națiunile lumii”, a spus reverendul David Hoyle, decanul de la Westminster, în fața unei adunări care includea peste 100 de lideri mondiali, printre care președintele Biden și împăratul Naruhito al Japoniei.

Cu sicriul reginei în fața decanului, el i-a îndemnat pe cei adunați „să deplângă pierderea noastră, să își amintească de lunga ei viață de serviciu altruist și, cu încredere sigură, să o încredințeze milei lui Dumnezeu, creatorul și răscumpărătorul nostru”.

Slujba, meticulos coregrafiată, a inclus lecturi ale noului prim-ministru britanic, Liz Truss, și ale secretarului general al Commonwealth-ului, Patricia Scotland.

A fost punctul culminant al celor 10 zile de doliu de la moartea reginei, pe 8 septembrie, în Scoția – o perioadă de durere unificatoare și de schimbare dezorientatoare – și totul despre această zi va prelungi precedentele pentru astfel de adunări.

Sute de lideri mondiali au umplut locurile din Westminster Abbey

Zeci de mii de oameni au așteptat de-a lungul traseului pe care cortegiul funerar l-a parcurs prin Londra, într-o mare procesiune până la Castelul Windsor. Alte mii de persoane au așteptat-o pe regină la Windsor.

Marea Britanie nu a mai organizat o înmormântare de stat din 1965, când l-a înmormântat pe Winston Churchill, liderul din timpul războiului care a acționat ca mentor pentru o tânără Elisabeta după ce aceasta a ajuns pe neașteptate la tron la moartea tatălui său, regele George al VI-lea, în 1952.

La fel ca în fiecare alt ritual de la moartea reginei, funeraliile au fost meticulos coregrafiate. La ora 10:35, purtătorii de sicriu au purtat sicriul reginei de la Westminster Hall, unde fusese văzut de zeci de mii de persoane în doliu, printre care și Joe Biden, până la o trăsură cu tunuri pentru scurta procesiune spre Westminster Abbey.

Regele Charles al III-lea și alți membri ai familiei regale au mers în spatele sicriului, flancați de detașamente ale corpului reginei, al Gentlemen at Arms, al Yeomen of the Guard și al Royal Company of Archers.

Arhiepiscopul de Canterbury, Preafericitul Justin Welby, a rostit un elogiu, amintind discursul reginei către națiune din timpul pandemiei de coronavirus, în care a promis: „Ne vom întâlni din nou” – titlul unui cântec îndrăgit din perioada celui de-al Doilea Război Mondial al Verei Lynn.

După ce un trompetist militar a cântat „The Last Post”, semnificând sfârșitul slujbei, abația, și națiunea, au tăcut timp de două minute în onoarea reginei. Congregația a cântat apoi „Dumnezeu să-l salveze pe rege”, iar cimpoierul reginei a cântat o lamentație în timp ce sicriul ei a fost ridicat înapoi pe trăsură.

De acolo, cortegiul, lung de un kilometru și un sfert, a început o rulare impunătoare prin centrul orașului, refăcând traseul pe care l-a urmat, în sens invers, când sicriul ei a fost mutat miercuri de la Palatul Buckingham la Westminster Hall – un transfer simbolic al reginei, care avea 96 de ani la moartea sa, de la familia sa la statul britanic.

Coregrafiată special pentru a arăta frumusețea monarhiei

Spre deosebire de acea procesiune sumbră, aceasta a fost coregrafiată pentru a proiecta întreaga splendoare a monarhiei: șapte grupuri, fiecare cu propria fanfară; detașamente ale Poliției Regale Canadiene Călare, ale Royal Ulster Constabulary și ale forțelor armate britanice; și soldați călare din partea Household Cavalry.

Soldații au mărșăluit pe traseul de la Westminster Abbey până la Wellington Arch, care celebrează victoriile Marii Britanii în războaiele napoleoniene. Acesta se află lângă Hyde Park, unde au fost trase tunuri de artilerie în timpul procesiunii și unde vizitatorii au putut urmări evenimentele pe ecrane mari.

Acesta este, de asemenea, locul în care sicriul reginei a fost transferat din trăsură într-un dric pentru călătoria de 25 de mile până la Windsor. Mulțimi uriașe au urmărit cum vehiculul a trecut pe lângă Kensington și Hammersmith, în vestul Londrei, înainte de a vira spre sud pentru a trece pe lângă pistele aeroportului Heathrow. La fel ca săptămâna trecută, aeroportul a oprit zborurile pentru a păstra cerul deasupra cortegiului nemișcat, scrie The New York Times.