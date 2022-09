Jurnalistul Ion Cristoiu a fost prezent, luni, în podcastul lui Ionuț Cristache, Cristache și Cristoiu, de pe canalul de YouTube EVZ Capital.

Cunoscutul publicist a vorbit în cadrul podcastului EVZ Play despre cel mai important eveniment al zilei de luni, înmormântarea reginei Elisabeta a II-a. Ce spune Ion Cristoiu despre acest „spectacol” britanic?

„Eu nu m-am uitat. E un spectacol. Istorie e când a murit Stalin și la noi când a murit Gheorghiu-Dej. Acest spectacol este dat de protocolul englez, cu cai. O să vedeți cel mai plăcut e ală din junglă. Chiar nu m-a interesat absolut deloc. M-am uitat întâmplător vreo 10 minute și am așteptat ca unul din cai să dea cu copita.

Un stat ușor înapoiat. Nu poți să faci două săptămâni. Știți cât îi costă?

În cazul de față chiar costă. Au ales-o repede pe Lizz că ea trebuia să prezinte în a doua zi în Parlament un proiect în legătură cu energie. În lumea de astăzi, două săptămâni (să o ții pe regină). Din punctul de vedere al lumii moderne, e frumos, tradițional, turistic, dar nu e…”, a spus Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu: Din punctul de vedere al politicii nu a însemnat nimic

Jurnalistul Ion Cristoiu susține că înmormântarea Reginei este mai mult un spectacol al britanicilor decât o zi istorică, așa cum s-a tot spus.

„Să fii lăsat prin testament să o înmormânteze în două zile. Dumneavoastră chiar credeți? E ca la refugiații ucraineni, pe care nimeni nu îi întreabă de ce au fugit. De ce au stat oamenii la coadă? Trei sferturi au stat să dea pe Facebook. În primul rând a murit. Doi, nu era un eveniment planetar pentru care să spui că se va schimba ceva în Anglia.

Trei, să analizăm la rece. Din punctul de vedere al politicii nu a însemnat nimic, sigur a fost un spectacol mediatic determinat în marea măsură de protocolul vechi tradițional englezesc. La fel și caii aia.

Și am zis: „Ce cai englezești”, că erau tot felul de turiști ce făceau ceva și caii nu făceau nimic. E maimuțăreală. Din acest punct de vedere nu avem de-a face, la analiză rece cu o expresie.”, a mai spus Ion Cristoiu în cadrul podcastului EVZ-Play.

Ion Cristoiu, despre moștenirea Reginei Elisabeta a II-a

Totodată, jurnalistul Ion Cristoiu a mai vorbit și despre moștenirea lăsată de Regina Elisabeta a II-a poporului britanic. Potrivit cunoscutului publicist, regina a lăsat în urmă o moștenire dezastruoasă.

„Lasă o moștenire dezastruoasă, a unei monarhii dezastruoase, iar dacă el (Charles al III-lea-n.red) nu se implică, monarhia se duce dracului. Au fost multe discuții. De ce o ținem pe regină? Costă.

Ea a avut un moment, ea nu ar fi vrut să fie chiar neimplicată. A ajuns regină când era Churchill, că nu puteai să discuți cu el când era premier. Între ea și Charles e o diferență enormă.

Ea și-a ales această strategie de a nu se implica. A fost folosită ca un simbol al Marii Britanii, al imperiului.”, a mai spus Ion Cristoiu.

Cât timp va rezista Charles pe tronul britanic?

Celebrul jurnalist a vorbit, de asemenea, despre urcarea pe tron a Prințului Charles.

„În primul rând, el intră în această funcție, nu intră virgin, pur, Ileana Cosânzeana, intră rău de tot. Intră cu un trecut extrem de controversat. O are pe conștiință pe Diana și are de ales. El nu are cum să fie regină: 1 nu e femeie, 2 are alte condiții. Eu nu mi-aș cumpăra niciun pix cu el.

El intră și se va amesteca foarte mult pe politică, pentru că nu are altă soluție. Ei îi ședea bine. El nu are cum să stea 70 de ani (la domnie-n.red).

La ea s-a creat o imagine la care lucra și ea, imagine bunicuței de treabă. Și-a creat această imagine și pe un fond al bătăliei duse de englezi de a păstra tradițiile. Eu am încercat să abordez din punct de vedere publicistic.”, a mai spus jurnalistul Ion Cristoiu, în podcastul lui Ionuț Cristache, Cristache și Cristoiu, de luni.