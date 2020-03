Ce spune Olguța Vasilescu

”Presa imi solicita sa ii raspund lui Vasile Cîțu. Am sa o fac, apreciind ca si-a mai indulcit din tonul amenintator de aseara, dar continua sa minta si sa ma nominalizeze in postarile lui desuete:

1. Vasile Cîțu, spui ca ai luat imprumuturi de la inceputul anului ca sa ai bani de pensii, salarii, ajutoare sociale si linii de creditare si ca ar trebui intrebati PSD-istii de unde ar plati acum banii, daca nu ai fi facut tu asta. PSD a platit la timp, in ciuda avertizarilor tale panicoase, care, din trei in trei luni, minteai ca guvernul PSD nu mai are bani pentru veniturile populatiei, TOT ce exista in legile adoptate de parlament. Nu s-a blocat niciodata si nici nu a crescut deficitul peste 3 la suta, in conditiile in care imprumuturile facute de PSD erau de 5 ori mai mici. Si, ca sa ne intelegem, NIMENI din PSD nu a spus ca nu ati avea bani de pensii si salarii, ci ca ati stopat cresterea pensiei minime, adica pentru cea mai vulnerabila parte a populatiei, si ca nu vreti sa aplicati legile privind cresterea punctului de pensie, din septembrie si privitoare la alocatiile copiilor.”, a scris fostul ministru al Muncii.

Guvernul Orban a mințit

”2. Premierul Orban spune ca trebuiesc platite acum concediile medicale si sa se returneze TVA-ul firmelor. Acum? Pai nu ati spus, in noiembrie, ca ati crescut deficitul fiindca PSD nu platise concediile medicale si nu returnase TVA firmelor? Fie nu le-ati platit in noiembrie, deci ati crescut artificial deficitul pentru alte cheltuieli (si noi am spus atunci ce faceti cu banii: platiti in avans pentru armament sau pentru fostul deputat PNL Micula), fie ati platit atunci si mintiti acum ca trebuie sa faceti aceste plati, tot din cauza PSD, desi sunt datorii acumulate de guvernarea voastra.

3. Te lauzi cu „strategia prudentiala”. Cu alte cuvinte, te-ai imprumutat mai mult pentru ca stiai ca vine criza coronavirusului. Si ar fi trebuit sa stii ca vine, deoarece, la momentul aprobarii bugetului, in China, era la apogeu. Ce ai facut tu, Vasile Cîțu? Ai SCAZUT cu 22 la suta bugetul Sanatatii, fata de cat era anul trecut, adica de la 14,9 miliarde lei la 11,5 miliarde. E adevarat ca ieri ai mai adaugat 42 de milioane, ceea ce inseamna 0,42 la suta in plus fata de 22 la suta cat ai taiat! Ti se pare asta un gest responsabil? Ti se pare responsabila si declaratia ta de anul trecut, ca ministru de Finante in functie, ca Educatia si Sanatatea nu sunt prioritati, ci firmele? Apropo, pentru firme ce masuri ai luat, in afara ca ai copiat initiativa PSD privind plata a 75 la suta din somajul tehnic?”, a mai precizat aceasta.

Urgia vine ți la noi în țară

”4. Vorbesti despre faptul ca eu panichez lumea. Uita-te la postarile mele! Am inceput sa dau exemple despre ce se intampla in Italia, cu medici care nu mai fac fata numarului de bolnavi si familii pe care firmele de pompe funebre le lasa cu cadavre in casa, incercand sa va deschid ochii asupra urgiei care vine si spre tara noastra, intr-o perioada in care toti membrii Guvernului ne asigurati ca la noi e situatia sub control!

5. Spuneti ca, din cauza PSD, nu aveti necesarul de medicamente si echipamente, ca am cheltuit noi banii din fondul de rezerva. Fondul de rezerva se alimenteaza in fiecare an de la bugetul de stat si anul acesta VOI ati facut bugetul si tot VOI ati taiat 22 la suta de la Sanatate, STIIND ca va fi un an greu pentru sistem, in conditiile in care OMS anunta din luna decembrie ca e risc de pandemie si vedeati ce e in China.

Lasati amenintarile, minciunile, lamentarile si frustrarile si treceti la treaba! Salvati populatia si mediul de afaceri sau plecati odata acasa si recunoasteti ca mai mult nu puteti!”, a încheiat Lia Olguța Vasilescu.

Te-ar putea interesa și: