Olena Zelenska este îndurerată. Soția lui Volodimir Zelenski a vorbit despre Liza, fetiţa în vârstă de patru ani, care a fost ucisă joi, în urma atacului rusesc asupra localităţii Viniţa.

Prima doamnă a Ucrainei susține că a cunoscut-o personal pe Liza, la filmarea unui videoclip înainte de Crăciunul de anul trecut. Într-o postare pe contul de Telegram, soția lui Volodimir Zelenski a postat și o înregistrare video cu clipul filmat de Crăciun.

Olena Zelenska o descrie pe Liza ca fiind un copil luminos, sincer, dar și vesel. Aceasta susține că fetița a reușit să picteze tot în jurul ei în doar o jumătate de oră la acel moment.

„Am cunoscut-o pe această fată minunată în timpul filmării de Crăciun. Un copil luminos, sincer, vesel, care a crescut în dragoste. Fetița a reușit să se picteze cu vopsea nu doar pe ea, rochia ei, ci și pe toți ceilalți copii, pe mine, pe cameraman şi pe regizor, în doar o jumătate de oră”, a scris soţia preşedintelui ucrainean.

Menționăm faptul că Liza a fost unul dintre cei trei copii mici care au fost uciși în cursul zilei de joi, când rachetele rusești au lovit centrul orașului Vinița, relatează BBC. La rândul ei, mama acesteia, Irina Dmitrieva, a fost grav rănită în atac.

În total, în atacul de joi, 23 de persoane și-au pierdut viața, iar opt sunt încă date dispărute, în timp ce alte zeci de persoane sunt internate la spital.

Cu doar puțin timp înainte ca rachetele să lovească zona, Irina postase un videoclip online, alături de fetița sa, Liza, care zâmbea și împingea un cărucior roz în fața ei. Cele două discutau pe drumul spre logoped, fără a știi însă ce urma să se întâmple.

„Liza era foarte veselă, îi plăcea să vină la noi. Era un copil foarte amabil. Pentru mama ei, ea era tot sensul vieții. O iubea la nebunie. Nici nu-mi pot imagina ce tragedie este pentru familie”, a declarat Valeriia Korol pentru BBC.

Aceasta a mai adăugat că Liza suferea de sindromul Down și în majoritatea zilelor participa la o ședință la centrul LogoClub, așa cum trebuia să se întâmple și joi. Constant, mama fetiței se ocupa de ea și posta imagini pe rețelele de socializare cu evoluția singurei sale fiice.

Today, we all were horrified by a photo of an overturned baby carriage from Vinnytsia. And then, reading the news, I realized that I know this girl. Knew… I will not write all the words I want to, to those who killed her. I will write to you about Lisa. 1/2 pic.twitter.com/hJsnl6hUyk

— Олена Зеленська (@ZelenskaUA) July 14, 2022