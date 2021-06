Avioanele militare ruse au simulat atacuri asupra fregatei Evertsen şi i-au bruiat acesteia sistemele de comunicaţii, a informat Ministerul Apărării din Olanda, conform reuters.com

Aceste acţiuni au durat cinci ore în data de 24 iunie şi ele „sunt contrare dreptului de liberă utilizare a mării”, a transmis Ministerul.

Fregata olandeză naviga împreună cu grupul naval britanic, care atunci patrula în zonă. În acest context, Ministrul olandez al apărării, Ank Bijleveld-Schouten, a calificat acţiunea Rusiei drept „iresponsabilă”.

„Evertsen avea tot dreptul să navigheze acolo. Nu există nicio justificare pentru astfel de acte agresive, care cresc inutil riscul de accidente”, a explicat titulara Ministerului olandez al Apărării. Aceasta a mai spus că ţara sa va discuta despre acest incident cu Rusia, la nivel diplomatic.

Fregata Evertsen participă la exerciţiul multinaţional „Sea Breeze 21”, organizat de forţele navale ale Statelor Unite ale Americii şi de cele ale Ucrainei, în apele internaţionale ale Mării Negre şi în raioane de instrucţie terestre din zona Odessa.

„Avioanele militare ale Rusiei au efectuat joi manevre periculoase în Marea Neagră, în apropierea fregatei Evertsen. Aeronava a zburat în mod repetat periculos de jos și aproape de navă, efectuând atacuri simulate. În timpul acestor hărțuiri, HNLMS Evertsen se afla în apele internaționale”, a transmis Ministerul Apărării din Olanda, printr-o postare realizată pe Twitter.

Armed Russian military jets caused a dangerous situation in the Black Sea near HNLMS Evertsen last Thursday. The aircraft repeatedly flew dangerously low over and close to the ship and carried out mock attacks. HNLMS Evertsen was in international waters during these harassments. pic.twitter.com/fcY1nH392V

