Social-democraţii germani (SPD), aflaţi la guvernare alături de creştin-democraţii cancelarei Angela Merkel (Uniunea Creştin-Democrată, CDU), l-au confirmat cu o majoritate covârşitoare de voturi, duminică, pe ministrul de finanţe Olaf Scholz drept candidat la postul de cancelar federal în alegerile generale din septembrie, relatează dpa, citată de Agerpres.

Fostul primar al Hamburgului a fost votat de 96,2% dintre cei aproape 600 de delegaţi ai SPD, în cadrul conferinţei online de duminică.

Scholz şi-a început campania electorală cu promisiunea de a transforma “social” economia şi de a face progrese în planul protejării mediului, stabilind termenul-limită de 2045 pentru atingerea neutralităţii emisiilor.

NEW: Germany’s Social Democrats today confirmed @OlafScholz as their chancellor candidate at their @spdde party conference with a 96.2% majority. pic.twitter.com/6I6rX0M5NI

— DW Politics (@dw_politics) May 9, 2021