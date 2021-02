Oana Roman a încheiat în urmă cu ceva vreme mariajul său cu Marius Elisei. Ea a rămas acum cu fata ei, Isabela. Cu câteva zile în urmă, a avut loc un eveniment important din viața celei mici. Momentul nu a fost însă extrem de fericit, mai ales că niciunul dintre bunici nu a fost alături de cea mică. Este vorba inclusiv de fostul premier al României. Pe care, Oana Roman este acum neagră de supărare.

Explicația este una cât se poate de simplă dar și de dureroasă pentru Oana Roman. Ea a ales să spună public totul. Astfel, cei care îi urmăresc contul de instagram, au aflat acum tot adevărul. Oana Roman este neagră de supărare pe Petre Roman. Acesta a uitat de ziua nepoatei sale, Isabela.

S-a întâmplat chiar în weekendul trecut. Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei a împlinit duminică 7 ani. Cu acest prilej, micuța a primit în dar o petrecere pe cinste. Din păcate, de la party au lipsit toți bunicii Isabelei. Inclusiv Petre Roman, care nici măcar nu a binevoit nici să dea un telefon. Oana Roman susține că tatăl ei nu și-a sunat nepoata să-i spună “La mulți ani!”.

Oana Roman, dezvăluiri cutremurătoare despre bunici

“De când am venit din vacanță, am trecut printr-un carusel de emoții. Am semnat actele de divorț, după care s-a îmbolnăvit cățelul, apoi mama, care are iar probleme de sănătate. Dar la ziua Isabelei mi s-a confirmat că anumiți oameni nu vor să fie în viața noastră sau vor să fie doar atunci când au nevoie să fie în viața noastră. Și când nu au nevoie, nu mai sunt. Nu-mi stă în caracter să-i sun și să-i întreb: de ce ai uitat că e ziua unui copil care te iubește sincer? Inclusiv din familie, de fapt bunicii ei nu au fost lângă ea nici unul!”, a spus Oana Roman într-un Instastory.

Ea a dezvăluit că Mioara Roman a fost singura dintre bunici care i-a fost alături Isabelei.

Comentariile făcute de Petre Roman

“În afară de mama, pe care a văzut-o pentru că stă cu noi în casă, nici un bunic nu a fost lângă ea, nici măcar cu un telefon. Nici bunicii materni, nici bunicii paterni. Nimeni, anul ăsta, nimeni. Ok, poate că nu-ți place de mine, pot să consider că nu am fost o fiica bună sau o noră bună, dar copilul ăsta ce vină are?”, a continuat Oana Roman.

Acest moment nu a putut fi trecut ușor cu vederea, mai ales că Oana tocmai a divorțat. Trebuie amintit că Petre Roman se declara extrem de apropiat de fiica și de nepoata lui în această perioadă grea.

“Cu Isabela m-am văzut de mai multe ori, am o relație bună cu ea. Câteodată Oana este un om drept, dar e și impulsivă. Așa e firea ei. Acum trei săptămâni mi-am văzut nepoțica” , a spus Petre Roman, invitat în urmă cu o lună la emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.