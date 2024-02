Planificarea înmormântării mamei sale a fost realizată de către Oana Roman încă din anul trecut. După cum am menționat anterior, starea de sănătate a Mioarei Roman a fost în declin constant în ultima perioadă. Cu atât mai mult atunci când a fost internată în spital înainte de sărbătorile de iarnă.

Oana Roman a contactat-o pe Gabriela Lucuțar încă din anul precedent. S-a întâmplat în urma deteriorării stării de sănătate a mamei sale. Cele două au stabilit împreună toate detaliile referitoare la înmormântare.

În luna octombrie a anului precedent, Mioara Roman a suferit o intervenție chirurgicală complexă. Ea a fost conectată la un aparat de ventilație.

Îngrijorată de deteriorarea alarmantă a stării de sănătate a mamei sale, a apelat la Gabriela, proprietara unei companii de servicii funerare.

Gabriela Lucuțar s-a ocupat și de ceremoniile de înmormântare pentru Ionela Prodan sau Ion Dichiseanu, oferindu-le un ultim omagiu solemn și respectuos.

Oana avea dorința ca mama sa să primească o înmormântare deosebită, la fel ca cea pe care a avut-o și Ionela Prodan.

„Am vorbit în detaliu absolut tot cu Oana despre înmormântarea mamei ei încă de când medicii i-au spus că mai are 10 la sută șanse să supraviețuiască. Am stabilit absolut tot, Oana a venit la mine la firmă și am pus la punct tot, șase ore am stat împreună și am discutat.

Ea mi-a cerut să fie un eveniment decent, organizat însă la superlativ, cu fast, pentru că doamna Mioara a fost o personalitate impozantă”, a explicat Gabriela Lucuțar, citată de Click.