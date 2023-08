Mai precis, Oana Roman a scris pe pagina de Instagram că unul dintre cățelușii ei, Bubble, s-a stins din viață după 12 ani în care i-a oferit „cea mai pură iubire” și „cea mai loială prietenie”. Vedeta a spus că Bubble a plecat liniștit, în somn.

Oana Roman a spus că este devastată de durere

Oana Roman și-a informat fanii că nu se simte deloc bine, fiind devastată de durere. Potrivit informațiilor publicate de vedetă, aceasta nu a fost alături de iubitul ei cățeluș în momentul în care s-a stins din viață.

„După 12 ani în care a oferit cea mai pură iubire, cea mai loială prietenie și mi-a fost prieten, companion în cele mai grele momente, iubitul meu Bubble a plecat în Rai. A plecat liniştit, în somn, dar fără ca eu să fiu lângă el ca să-mi pot lua adio.

S-a gândit că probabil despărţirea ar fi fost prea grea. Sufletul meu plânge și durerea este foarte mare. Drum bun în Raiul căţeilor minunaţi, iubirea mea!”, a scris Oana Roman la o postare realizată într-un InstaStory.

Oana Roman s-a confruntat cu mai multe momente dificile în ultima vreme

Amintim că vedeta din România s-a confruntat cu mai multe momente dificile în ultima vreme. Mama sa a ajuns la spital luna trecută, din cauza problemelor de sănătate. În acest context, Oana Roman a scris că cel mai rău o doare că nu poate face minuni pentru mama sa.

„Câteodată sunt și zile grele și momente când simt ca ma copleșesc toate și obosesc. Mereu am fost transparentă și nu am arătat doar partea roz a vieții mele. Când sunt fericită se vede, când îmi e greu va spun. Am opinii și libertatea de a fi eu, de a gândi liber, de a fi asa cum simt, de a decide așa cum vreau. Anii ăștia au fost grei deși cu multe momente frumoase.

Doare cel mai tare că nu pot face minuni pentru mama. Aseară iar a avut un episod greu și iar este la spital. E din ce în ce mai fragilă și e tare greu. Pentru ea aș da timpul înapoi, toți am face asta pentru părinții noștri. Nu stă în puterea mea decât sa lupt pentru ea pana la capăt. Doamne ajută!”, a scris Oana Roman pe rețelele de socializare.