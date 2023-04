Oana Roman discurs emoționant despre sentimentele pe care le are pentru Marius Elisei: „O să-l iubesc toată viața!”

Relația dintre Oana Roman și Marius Elisei s-a încheiat la începutul acestui an, contrar așteptărilor celor care erau apropiați cuplului. Despărțirea a fost una cu scântei, cei doi aruncând cu invective unul spre celălalt. Dar, cum timpul le vindecă pe toate, la trei luni de la separare, Oana Roman a revenit la sentimente mai bune față de fostul partenerul alături de care a fost timp de 10 ani.

S-au despărțit cu jigniri

La despărțire, cei doi și-au aruncat cuvinte grele și jigniri uriașe. Oana Roman declara că Marius Elisei a abandonat-o, lăsând-o să se descurce singură cu toate lucrurile și că nu le-a ajutat nici pe ea, nici pe Isa.

„Tu niciodată nu te uiți în oglindă înainte să vorbești? Niciodată nu te gândești înainte să vorbești? Că poate cineva, mai târziu, va avea de suferit.

Crezi că mă ataci așa cum crezi tu că o să mă ataci? Dacă vrei să ne atacăm, ne atacăm și vei vedea că o să ieși în pierdere. (…) Ține cont că te-am făcut mamă și nu meritai, te-am făcut mireasă și nu meritai, nu meriți nimic, absolut nimic la ce caracter ai, adevăratul tău caracter!

Dacă mă apuc să-ți dau masca aia jos, nu știu dacă o să fie bine, dar eu mă gândesc la cine o să sufere mai târziu. Și nu uita, vezi că te-am luat grasă și te-am lăsat slabă! Ar trebui să-mi mulțumești!”, a fost replica lui Marius Elisei.

Iubire pe viață…

Timpul s-a scurs, furia a mai trecut și ea. Oana Roman a fost recent invitată în podcast-ul lui Jorge, unde și-a deschis inima și a făcut o afirmație care a lăsat pe toată lumea mască.

„O să-l iubesc toată viața!”, a declarat aceasta, oferind, ulterior, mai multe explicații.

„Pentru că este tatăl copilului meu. Și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața. Îl iubesc în sensul în care am trăit 10 ani împreună. Nu pot să-l urăsc sub nicio formă. Am trăit 10 ani împreună. Avem un copil împreună. Eu am niște sentimente frumoase față de el. Pentru că eu așa consider că e normal”, a spus Oana Roman.

Oana Roman a mai adăugat că a ajuns la o concluzie extrem de importantă și anume că, deși nu mai formează o familie, trebuie să rămână o echipă pentru Isa, fiica lor.

„La mine ies dragonii, dar și de la el. Eu sper să reușim, totuși, să avem o relație cât se poate de civilizată, pentru acest copil, care merită tot ce e mai bun pe lumea asta. Pentru că este un copil absolut senzațional.

Și este lucrul pe care eu i-l spun tot timpul: hai să vorbim civilizat, să ne înțelegem, să petreci timp cu ea, să putem să petrecem timp chiar amândoi cu ea din când în când, ca să nu simtă o ruptură atât de rea” a spus fata fostului premier Petre Roman.

„Asta nu înseamnă că noi doi mai suntem un cuplu. Asta nu înseamnă că noi doi mai trăim împreună. Ăsta este un lucru care nu se va mai întâmpla, fără îndoială. Dar nici nu putem să ne batem în vorbe așa, la infinit. Iar eu am și spus. Eu acuzații prea mari nu am făcut. Am zis că era foarte gelos și trebuit să pun punct mai ales din cauza asta”, a relatat Oana Roman.

Isa merge la psiholog

Fetița celor doi i-a cerut mamei să meargă la psiholog, astfel încât să poată trece peste schimbările care se întâmplă în viața ei în urma divorțului.

„Merge la psiholog și ea a cerut să meargă la psiholog. Eu am mai avut niște tentative și când s-a produs prima ruptură. Și am dus-o la o fată care este foarte deșteaptă.

Și eu atunci am luat-o și i-am spus,: mergem la cineva cu care o să faci puțin de dezvoltare personală. Pentru că ea a făcut asta și la grădiniță și la after și la școală și știe ce înseamnă. Și i-a plăcut foarte mult de ea. Ea a venit la mine și mi-a zis: <<Mami, nu mai merg și eu la Ana? Că vreau să merg>>”, a mai spus Oana Roman.