O conversație dintre Andreea Bălan și o fană de-a ei a fost făcută publică de site-ul actualitate.net. În această conversație, artista i-a reproșat fanei sale că, în timp ce este fana ei, este și fana fostului ei soț și iubitei acesteia. Andreea Bălan a precizat că nu ai cum să ”mă iubești pe mine, dar să îl susții pe fostul soț”, neratând ocazia să o atace și pe Viviana Sposub, despre care artista a spus că nu are nicio activitate.

„Nu ai cum să mă iubești pe mine, dar să îl susții pe fostul soț, care m-a denigrat public și m-a terfelit în ultimul hal și totodată să fii fana unei femei care nu e nici artistă, nici prezentatoare și care efectiv nu are nicio activitate.”, spune Andreea Bălan.

Artista a fost dură cu fana sa și a precizat că, la un moment dat, a crezut că aceasta are probleme psihice pentru că în timp ce-i scria ei, lăsa mesaje de admirație ”dincolo”.

”Nu am înțeles deloc mesajele tale. Am crezut că ai probleme psihice. Îmi scriai aici și în același timp lăsai dincolo mesaje de iubire, admirație etc!. Niciun fan de-al meu nu a făcut asta.”, a mai spus artista.