Toamna această, împreună cu cei de la Travel Communication și Visit Harghita, am avut oportunitatea de a explora frumusețile și adrenalina județului Harghita, printr-un info trip dedicat promovării turismului local.

Îmbinând relaxarea cu adrenalina, la Deșag Resort

Am avut parte de patru zile inedite, am avut ocazia să încerc lucruri noi, de la olărit, până la a-mi prepara propriul Kurtos Kalacs. Însă, pe lângă toate aceste activități, am avut șansa să învăț tradițiile unor oameni care și-au dedicat o bună parte din viață meșteșugurilor și obiceiurilor zonei în care trăiesc.

Alături de oamenii minunați cu care am pornit în această aventură, ne-am început ziua la Deșag Resort, a doua locație de vis în care am înnoptat.

Desag Resort reprezintă o destinație perfectă pentru cei care doresc să se bucure de peisajele impresionante din comuna Sub Cetate, aflată la doar 800 de metri de lacul de acumulare Zetea. Acest refugiu oferă o grădină frumos amenajată cu facilități de grătar, o saună pentru momente de relaxare și posibilitatea de a închiria biciclete pentru a explora zona. Oaspeții se pot bucura, de asemenea, de o terasă confortabilă și de parcare gratuită.

După un tur ghidat și o prezentare impresionantă a Resort-ului, ne-am bucurat și de puțină adrenalină. Dacă până la acel moment doar visam la o astfel de experiență, se pare că visele chiar devin realitate! Ei bine, este vorba despre karting, iar cei de la Deșag Resort au găsit rețeta perfectă pentru a îmbina relaxarea cu adrenalina.

În inima naturii, kartingul capătă o nouă dimensiune, oferind o experiență inedită într-un cadru deosebit. Pe această pistă de karting, vei putea trăi adrenalina într-un mod diferit, fără a afecta mediul înconjurător, deoarece toate karturile disponibile sunt electrice.

Fiind o oportunitate unică în zonă, kartingul electric merită încercat alături de prieteni, familie sau chiar colegi.

Experiențe unice în Corund, județul Harghita

Ne-am continuat aventura, pornind mai departe spre Corund. Cel din urmă este un sat situat în partea de vest a județului Harghita, în Depresiunea Praid. Acest loc minunat este cunoscut ca un important centru de ceramică populară.

Satul se mândrește cu tradiții meșteșugărești variate, locuitorii fiind implicați în olărit, prelucrarea lemnului, producția de articole din iască și comerțul ambulant.

Materiile prime de înaltă calitate pentru olărit sunt extrase din apropierea pârâului Sacadat, care curge pe partea vestică a satului. În trecut, Corund găzduia o mină de aragonit, astăzi zonă protejată, precum și un ștrand cu apă minerală.

Cei de la Magenta 7 Travel ne-au oferit un tur fascinant. Aceștia ne-au prezentat creațiile meșteșugarilor din Corund, de la olari la iescari. Cel din urmă este un meșteșug rar, prezent doar în acest sat. Important de menționat este faptul că satul Corund este cel mai mare centrul de olărit din țară. În prezent, 130 de familii din acest sătuc lucrează cu lutul zilnic.

„Am trecut la un alt nivel în Corund, prin a oferi activități experimentale. Foarte mulți turiști ne-au spus că își doresc să creeze ceva prin aceste meșteșuguri. Momentan, avem trei astfel de experiențe. Prima este olăritul, bineînțeles.

Prin acest atelier trec anual 1.800 de persoane, care au și realizat un obiect al lor. Cea de-a doua activitate experimentală este kurtos, adică mândria zonei, care a devenit un brand național deja. Multă lume îl cunoaște, dar multă lume nu știe cum se face sau care este povestea lui, istoria lui.

De aceea am dezvoltat această activitate. A treia experiență presupune șlefuirea unei pietre, până ce ajunge în stadiul de bijuterie”, ne-a explicat ghidul nostru, Zoltán Pál.