Se pare că Viorica Dăncilă nu mai are nicio șansă în disputa cu oficialii europeeni. Și propunerea Victor Negrescu, pentru funcția de comisar european a fost refuzată la Bruxelles. Surse din cadrul institituțiilor europene au dezvăluit pentru Digi 24 că Negrescu nu va fi acceptat pentru că desemnarea sa drept candidat nu a fost ca urmare a unui consens între premierul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis. În plus, procedura prevede ca un candidat la postul de comisar european să fie aprobat în Parlament, lucru care nu s-a întâmplat cu Victor Negrescu.

Ursula von der Leyen, preşedintele-ales al Comisiei Europene, a primit marţi după-amiază scrisoarea Guvernului Viorica Dăncilă cu noua propunere pentru postul de comisar european, a declarat un oficial UE, precizând că sunt cunoscute disensiunile de la Bucureşti, dar că procedura este urgentă.

Ursula von der Leyen a primit o scrisoare în această după-amiază. Înţelegem că noua propunere transmisă de actualul Guvern în exerciţiu nu este, în mod evident, susţinută de preşedintele României. Ţinând cont de provocările şi de oportunităţile care urmează, este în interesul nostru comun ca Europa să meargă înainte fără nicio întârziere”, a declarat un reprezentant al noii echipe a Comisiei Europene.

„Oricare va fi noul candidat român, el sau ea trebuie să fie acceptabil de către preşedintele-ales şi trebuie să reuşească să obţină susţinerea necesară în Parlamentul European. Europa trebuie să meargă înainte”, a precizat oficialul UE.

Premierul în exerciţiu Viorica Dăncilă a confirmat că Victor Negrescu este propunerea Guvernului pentru funcția de comisar european.

În schimb, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că premierul demis nu are nicio legitimitate să propună un candidat pentru funcția de comisar european. Klaus Iohannis i-a cerut Vioricăi Dăncilă să înceteze orice demers legat de nominalizarea unui candidat pentru această poziție.

Guvernul Viorica Dăncilă îl desemnase pe Dan Nica pentru postul de comisar european, după respingerea Rovanei Plumb de către Parlamentul UE. Propunerea numirii lui Dan Nica în funcţia de comisar UE nu a fost acceptată formal.

