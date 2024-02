Președintele Joe Biden l-a confundat pe președintele francez Emmanuel Macron cu un fost lider al Franței, care a decedat acum aproape trei decenii.

În timpul unui discurs din cadrul campaniei din Las Vegas, președintele american și-a amintit greșit că a avut o discuție cu fostul președinte francez Francois Mitterrand. În timpul unei întâlniri din 2021 cu liderii mondiali. François Mitterand a încetat din viață în 1996.

„A fost în sudul Angliei. Și m-am așezat și am spus: „America s-a întors”, iar Mitterrand din Germania, adică din Franța, s-a uitat la mine și a spus – a spus: „știi ce – de ce – pentru cât timp te-ai întors?”.” a spus Biden, potrivit New York Post.

WATCH: Joe Biden says he recently met with “Mitterand from Germany.”

Mitterand was the FRENCH President between 1981 and 1995.

He also died in 1996. pic.twitter.com/W0YPBDp69n

— Raheem. (@RaheemKassam) February 5, 2024