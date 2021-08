O nouă explozie în apropiere de aeroportul Kabul. Un copil și-a pierdut viața (VIDEO)

Potrivit presei internaționale, explozia a fost provocată de un tir de rachetă care, „conform primelor informaţii, a lovit o casă”, potrivit unui oficial al fostului guvern răsturnat în urmă cu două săptămâni de talibani. În urma exploziei, un copil și-a pierdut viața.

Presa din străinătate mai spune că explozia a avut loc la aproximativ 5 kilometri nord-vest de aeroportul din Kabul.

Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor, a spus presei, prin intermediul unui mesaj, că un atac al armatei americane a vizat, duminică, un atacator sinucigaş care voia să provoace o explozie la aeroportul din Kabul. Persoana respectivă conducea o maşină plină cu explozibili. Cu toate acestea, nu se știe dacă incidentele sunt separate sau dacă este vorba despre același caz.

Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden, a declarat recent că un nou atac la aeroportul din Kabul este ”foarte probabil” în următoarele 24-36 de ore, adăugând că raidul cu dronă efectuat vineri de armata SUA, care a ucis în Afganistan doi membri ai grupării Stat Islamic, nu este ultimul.

După o întâlnire cu cu consilierii săi de securitate, locatarul Casei Albe a precizat că ”situația la faţa locului rămâne extrem de periculoasă şi ameninţarea unui atac terorist contra aeroportului este în continuare ridicată”.

Președintele Statelor Unite ale Americii făcea referire la atacul cu dronă de vineri în urma căruia armata americană a ucis doi membri ai acestei grupări, preşedintele SUA a asigurat că ”acest raid nu a fost ultimul”.

BREAKING: An explosion has rocked a residential area just West of Kabul airport. No reports of injuries or the cause of the explosion. pic.twitter.com/cuyLIpKkT7

— US News & Politics (@PoliticsUSNews) August 29, 2021