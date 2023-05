Trupele ucrainene avansează în două direcţii în oraşul Bahmut, din estul ţării, dar situaţia din centrul oraşului este mai complicată, a declarat sâmbătă ministrul adjunct al Apărării, Hanna Maliar.

„Trupele noastre avansează treptat în două direcţii în suburbiile din Bahmut … cu toate acestea, situaţia în oraşul în sine este mai complicată”, a scris Maliar pe Telegram. „Datorită planificării competente a comandamentului şi a curajului luptătorilor noştri, inamicul nu reuşeşte să ia oraşul sub controlul său”, a adăugat ea.

Atât oficialii ucraineni, cât şi cei ruşi au declarat că forţele ucrainene au început să preseze în interiorul şi în jurul Bahmutului după ce s-au opus ofensivei de luni de zile a trupelor loiale Moscovei, un asalt care a lăsat o mare parte din oraş în ruine, transmite Reuters.

Rusia a recunoscut vineri că forţele sale s-au retras la nord de Bahmut înainte de o contraofensivă aşteptată a Ucrainei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sâmbătă la Roma pentru o vizită oficială, nu a răspuns direct atunci când a fost întrebat când va începe contraofensiva.

„Nu pot răspunde la această întrebare, dar veţi vedea rezultatele şi Rusia le va simţi”, a declarat el la televiziunea italiană.

În dimineața de sâmbătă, în orașul Hmelnîțkîi din Ucraina, au avut loc mai multe explozii, iar pe canalele de telegram rusești au fost distribuite înregistrări video cu exploziile puternice, afirmându-se că un depozit de muniție ar fi fost lovit.

Cu toate acestea, oficialii ucraineni susțin că nu au avut loc atacuri aeriene. Ca rezultat al exploziilor din Hmelnîțkîi, au fost înregistrate daune la instituții educaționale și medicale, clădiri administrative, instalații industriale, precum și la clădiri rezidențiale cu mai multe etaje și case individuale.

„Locuitorii comunității au fost răniți. Numărul exact este în curs de stabilire. Toate serviciile sunt implicate în gestionarea consecințelor. În acest moment, nu există evacuări. Nu sunt probleme cu serviciile publice în oraș”, a declarat un oficial citat de RBC Ucraina.

Alerte de raid aerian au fost declanșate în mai multe regiuni ucrainene. Apărarea antiaeriană a intrat în alertă și în regiunea Kiev în primele ore ale zilei de 13 mai, precum și în sudul regiunii Mikolaiv. Trei persoane au fost rănite în urma loviturii rusești asupra orașului Mikolaiv în primele ore ale zilei de 13 mai, a anunțat primarul orașului, Oleksandr Sienkevych, pe telegrama sa oficială.

Primii respondenți au fost chemați la locul atacului, potrivit primarului, iar un civil rănit a fost transportat la spital. Alți doi civili au primit ajutor medical la fața locului.

