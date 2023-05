Sâmbătă, 13 mai, preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat la Roma, iar după întâlniri avute cu preşedintele şi premierul Italiei, a mers şi la Vatican, acolo unde a avut o întrevedere cu Papa Francisc.

„Este o mare onoare”, i-a spus Zelenski Papei Francisc, punându-și mâna la inimă și plecându-și capul în timp ce îl saluta pe Suveranul Pontif, se poate vedea într-o scurtă înregistrare video a întâlnirii.

Liderul de la Kiev a vorbit cu Papa Francisc timp de 40 de minute și i-a prezentat acestuia o vestă antiglonț care a fost folosită de un soldat ucrainean și care a fost ulterior pictată cu o imagine a Madonei.

Cei doi s-au întâlnit ultima oară la Vatican, în 2020, la Vatican în 2020, şi au avut mai multe conversații telefonice de când a început războiul.

Atât preşedintele Sergio Mattarella, cât şi premierul Giorgia Meloni au reiterat sâmbătă, 13 mai, sprijinul deplin al Italiei pentru Ucraina în ceea ce priveşte ajutorul militar, financiar, umanitar şi de reconstrucţie pe termen scurt şi lung.

Într-o conferinţă susţinută după întâlnirea cu preşedintele Ucrainei, Giorgia Meloni a condamnat „agresiunea brutală şi nedreaptă” a Rusiei, a promis sprijinul Italiei pentru Ucraina „atât timp cât va fi necesar” şi a îndemnat Rusia să se retragă imediat.

„Nu poţi obţine pacea printr-o capitulare”, a spus ea, reluând un comentariu anterior al preşedintelui Mattarella. „Ar fi un precedent foarte grav pentru toate naţiunile lumii”, a adăugat prim-ministrul Italiei.

Giorgia Meloni a subliniat sprijinul Italiei şi pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, precum şi pentru „intensificarea” unui parteneriat cu NATO.

Volodimir Zelenski a ajuns la Roma cu un avion al guvernului italian, care a fost escortat deasupra spaţiului aerian italian de avioane de luptă. După vizita din Italia, Zelenski merge în Germania şi urmează să fie primit duminică, 14 mai, la Berlin.

I met with Pope Francis @Pontifex.

I’m grateful for his personal attention to the tragedy of millions of Ukrainians. I spoke about tens of thousands of deported 🇺🇦 children. We must make every effort to return them home.

In addition, I asked to condemn 🇷🇺 crimes in Ukraine.…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023