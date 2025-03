În urma confruntării de la Casa Albă între Donald Trump și Zelenski, premierul italian Giorgia Meloni a solicitat convocarea urgentă a unui summit între Statele Unite, Europa și aliații acestora pentru a discuta despre strategia viitoare în ceea ce privește Ucraina.

Considerată o apropiată a lui Donald Trump, Meloni ar putea juca un rol esențial în medierea relațiilor dintre Washington și liderii europeni.

De cealaltă parte, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a criticat abordarea noii administrații americane, sugerând că lumea liberă are nevoie de un nou lider care să ofere direcție în contextul crizei din Ucraina.

Declarația a venit după ce Kallas a fost și ea la Washington săptămâna aceasta, unde a avut parte de propria umilinţă. Întâlnirea cu secretarul de stat Marco Rubio a fost anulată, oficial din motive de „neconcordanţă de program”. Decizia a fost anunțată după ce Kallas criticase modul în care noua administraţie americană gestionează războiul din Ucraina, denunţând convorbirea lui Donald Trump cu liderul rus Vladimir Putin drept o formă de „împăcare”.

La nivel global, confruntarea dintre Trump și Zelenski a generat reacții diverse. Premierul britanic Keir Starmer a discutat despre situația din Ucraina cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, ambele state având perspective diferite asupra modului de gestionare a conflictului.

Marea Britanie și-a reafirmat sprijinul total pentru Ucraina, în timp ce Turcia a pledat pentru o soluție diplomatică echilibrată. În acest context, Turcia și-a exprimat disponibilitatea de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, în cazul unui acord de încetare a focului.

Preşedinţia turcă a declarat că cei doi lideri au discutat „chestiuni regionale şi globale”, adăugând că Turcia doreşte o „pace justă şi durabilă cât mai curând posibil”.

În paralel, președintele francez Emmanuel Macron a avut o convorbire telefonică cu Zelenski, discutând despre implicațiile confruntării acestuia cu Donald Trump. Se pare că Macron a fost unul dintre susținătorii prezenței lui Zelenski la Casa Albă, însă tensiunile apărute în timpul întâlnirii au evidențiat diferențele dintre liderii occidentali în ceea ce privește viitorul războiului.

Premierul maghiar Viktor Orban și vicepremierul italian Matteo Salvini au apreciat poziția lui Donald Trump, subliniind că adevărații lideri sunt cei care caută pacea, nu războiul.

Orban a lăudat curajul lui Trump, afirmând că acesta a demonstrat determinare în promovarea păcii, chiar dacă poziția sa a fost greu de acceptat de către unii aliați occidentali.

