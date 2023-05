Volodimir Zelenski se află la Roma! Preşedintele Ucrainei a ajuns sâmbătă, 13 mai, în capitala Italiei.

Today in Rome. I’m meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023