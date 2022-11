O explozie puternică a avut loc azi! 6 persoane și-au pierdut viața în Turcia

O explozie produsă duminică pe una dintre cele mai populare artere pietonale din Istanbul a ucis cel puțin șase persoane și a rănit 53, au anunțat autoritățile.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat „atacul josnic” și a declarat că autoritățile „lucrează pentru a-i găsi pe făptași”.

„Ar putea fi greșit dacă am spune cu siguranță că este vorba de teroare, dar conform primelor semne… există un miros de teroare acolo”, a declarat Erdogan într-o conferință de presă televizată.

Presa din Turcia nu a putut relata, pentru câteva momente, despre explozie

O înregistrare video postată online a arătat flăcări și o explozie puternică, în timp ce pietonii se întorceau și fugeau. Alte imagini au arătat ambulanțe, mașini de pompieri și poliție la fața locului. Utilizatorii rețelelor de socializare au declarat că magazinele au fost închise și bulevardul a fost închis.

Organismul de supraveghere a presei din Turcia a impus o interdicție temporară de a relata despre explozie – o măsură care împiedică televiziunile să difuzeze videoclipuri cu momentul exploziei sau cu urmările acesteia. Consiliul Suprem al Radioului și Televiziunii a impus interdicții similare în trecut, în urma unor atacuri și accidente.

Guvernatorul Istanbulului, Ali Yerlikaya, a transmis pe Twitter bilanțul morților și a spus că cei răniți sunt tratați.

Presa turcă a difuzat o imagine preluată de camerele de supraveghere a unei femei suspectate că ar fi plasat un dispozitiv exploziv.

Ministerul de Externe al Israelului a declarat că se află în contact cu consulatul din Istanbul pentru a stabili dacă a existat vreun israelian rănit în acest incident.

Explozia a avut loc în fața unui restaurant

O femeie israeliană care a fost martoră la explozie a declarat că aceasta s-a produs în fața unui restaurant popular printre turiștii din Israel.

„A fost o explozie teribilă. Este imposibil de descris ce se întâmplă acolo”, a declarat femeia, care a fost identificată doar cu prenumele Osnat, pentru Channel 12 News.

Femeia a spus că se afla cu fiicele sale în acel moment.

Un alt israelian care se afla în zonă a declarat pentru televiziune că se afla la aproximativ 150 de metri de locul exploziei.

„Mă doare spatele de la șocul care m-a lovit. Am simțit o adevărată bubuitură și totul a fost fum. Oamenii o luau razna”, a declarat Avi Ben Yishai.

Benny Lam, un fost antrenor și jucător de fotbal israelian, a declarat că se afla, de asemenea, în zonă.

„Astăzi am ajuns la Istanbul și am mers la un restaurant din aeroport și am stat acolo o oră. Când ne-am ridicat, am auzit o explozie la 30-40 de metri de noi. Dacă am fi rămas așezați, ne-am fi numărat printre răniți”, a spus el.

„Am văzut oameni zburând în aer”, a adăugat Lam.

Turcia a fost lovită de o serie de atentate mortale comise între 2015 și 2017 de gruparea jihadistă Stat Islamic și de grupări kurde aflate în afara legii, scrie The Times of Israel.

Nu sunt români printre victimele exploziei

Pe acest fond, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a trimis o informare în care notează că nu există români, până la acest moment, implicați în această explozie.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, s-a autosesizat după explozie și a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a obține informații suplimentare cu privire la cetățenia, identitatea și situația persoanelor afectate, precum și circumstanțele producerii incidentului.

MAE mai arată că reprezentanții Consulatului General al României la Istanbul continuă dialogicul cu autoritățile locale și sunt pregătiși să ofere asistență consulară dacă va fi nevoie.

Nu în ultimul rând, MAE spune că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Istanbul +90 212 3583541, +90 212 3580516, +90 212 3583537 , apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.