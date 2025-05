Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că România și Turcia au semnat, în premieră, un memorandum bilateral de colaborare energetică. Evenimentul a avut loc la Istanbul, în cadrul summitului internațional, iar Burduja a participat la invitația ministrului turc al Energiei, Alparslan Bayraktar. Acesta a afirmat că întâlnirea a fost una aplicată și axată pe teme concrete legate de colaborarea dintre cele două state.

Oficialul român a subliniat că prin acest acord se consolidează cooperarea bilaterală în domeniul energetic, atât în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze naturale, cât și în ceea ce privește investițiile în energie verde și infrastructura regională.

Burduja a menționat că documentul semnat prevede posibilitatea livrării, din partea Turciei, a până la patru milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi către România, în perioadele în care este necesar acest sprijin. Potrivit acestuia, acordul ar urma să ofere stabilitate într-un context regional complicat.

„La finalul săptămânii trecute am participat la Summitul Internaţional al Resurselor Naturale de la Istanbul, la invitaţia ministrului turc al energiei, prietenul meu, Alparslan Bayraktar. A fost o întâlnire aplicată, în care am discutat despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul energetic – de la securitatea aprovizionării cu gaze naturale, la investiţii în energie verde şi infrastructură regională. Am semnat cu această ocazie primul memorandum pentru cooperare bilaterală în sectorul energetic, inclusiv pentru livrări de gaze naturale din Turcia către România – până la 4 milioane de metri cubi pe zi, atunci când este nevoie. Este un acord care oferă stabilitate într-un context regional complicat”, a menţionat ministrul Sebastian Burduja într-o postare pe Facebook.