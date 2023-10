O nouă eliminare la Chefi la cuțite

O nouă eliminare la Chefi la cuțite! Într-un moment plin de tensiune, sezonul 12 al emisiunii „Chefi la cuțite” a adus o surpriză neașteptată pentru fanii show-ului culinar. În ediția din 4 octombrie 2023, Răzvan Mincă, unul dintre concurenții apreciați, a fost eliminat din competiție, primind cel mai mic punctaj din partea juraților și fiind astfel nevoit să părăsească show-ul.

Eliminarea lui Răzvan Mincă a venit în urma unui duel aprig, în care echipa turcoaz a pierdut, lăsându-l pe Cătălin Scărlătescu într-o situație delicată. Cu Fabian Soare eliminat în ediția anterioară, aceasta a fost a doua pierdere consecutivă pentru echipa lui Scărlătescu.

Farfuria lui Răzvan Mincă l-a dezamăgit pe chef Scărlătescu

Jurații au fost extrem de critici în evaluarea preparatului lui Răzvan Mincă. Supărat și dezamăgit, Scărlătescu a fost vocal în exprimarea nemulțumirii sale: „Nu poți să faci prostia aia în farfurie!”. Dumitrescu a fost și mai dur, calificând preparatul drept „un eșec culinar”.

„Aia era farfurie să treci?! Ție ți-a plăcut? Puteai să faci orice altceva, dar nu așa!”, a mai spus chef Cătălin Scărlătescu.

Răzvan Mincă a plecat acasă

După eliminare, Răzvan Mincă a mărturisit că a fost un moment incredibil de dificil pentru el, având în vedere că își dorea să rămână în competiție și să-și ducă mai departe visul culinar.

Cu lacrimi în ochi, el și-a asumat responsabilitatea pentru alegerea greșită a preparatului.

El a spus: „Este un moment foarte greu pentru mine, pentru că nu-mi doream să plec acasă. Îmi doream să rămân cât mai mult timp posibil.

Am lacrimi în ochi pentru că știu că pot mai mult, dar mi-am ales preparatul greșit. E o greșeală a mea. Când m-am întors în bucătărie am avut lacrimi, am legat o prietenie”.

Echipa Magenta a câștigat proba

Cel de-al șaselea battle s-a încheiat cu victoria echipei Magenta, trimițând echipa Portocalie și echipa Turcoaz într-un duel crucial, care urma să decidă cine va fi eliminat în ediția 21 a emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 12.

Miza duelului a fost stabilită într-un mod inedit: concurenții au ales dintr-un bol bilețele care conțineau denumirile ingredientelor pe care le vor folosi în duel.

Fiecare concurent a ales un ingredient pentru adversarul său dintr-o listă variată, care includea: