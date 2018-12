O mare vedetă o face de râs pe Viorica Dăncilă! „Scrisoarea lui Dancila catre Mos Craciun”. Video

„Ultima dorinta, draga mosule, este sa imi aduci si mie niste hormoni care sa imi creasca si mie mustata – daca tot am ideile lui, parerile lui, gandurile lui, corect ar fi sa am si mustata lui, nu?”, este una dintre dorintele Vioricai Dancila.

„Ma numesc Viorica si vreau sa pui si pentru mine cateva daruri in sacul tau care stiu ca e incapator si mare si are surprize pentru toti, deoarece eu am fost foarte cuminte si ascultatoare tot anul. Cum mi s-a spus asa am facut. Deci draga mosule, te rog asa: sa imi aduci o carte de bucate noua, care e cartea mea preferata. Cea care o am acum e patata de ulei si de suc de maioneza si nu se mai vede ce e scris la pagina cu salata boeuf care ii place cel mai mult lui. (…) Ultima dorinta, draga mosule, este sa-mi aduci niste hormoni care sa-mi creasca si mie mustata. Daca tot am ideile lui, parerile lui, gandurile lui, corect ar fi sa am si mustata lui, nu?”, scrie in scrisoarea citita de Toni Grecu.

„Ma numesc Viorica si te rog sa pui cateva daruri in sacul tau care stiu ca e incapator si mare si are surprize pentru toti, deoarece eu am fost foarte cuminte si ascultatoare tot anul. Cum mi s-a spus, asa am facut. Deci, draga Mosule, te rog asa:

Sa-mi aduci o carte de bucate noua, care e cartea mea preferata. Cea care o am acum e patata de ulei si de suc de maioneza si nu se mai vede ce scrie la pagina cu salata boeuf care ii place cel mai mult lui;

As vrea sa imi aduci si un aragaz mai bun cu patru ochiuri si cuptor sa il montez in birou la Guvern ca sa mai gatesc din cand in cand cand stau inchisa acolo si ma fac ca scriu OUG si alte prostii.

As vrea si un gherghef nou, ca asta de acum l-am complectat la sedintele de guvern in care vorbeste ministrii intre ei si eu nu inteleg decat anumite cuvinte cum ar fi:si, sau, da, deci.

Mos Craciun, te mai rog sa imi aduci un vacccin pentru gripa porcina care sa il fac cadou la porcii din toata tara care este bolnavi. Mie imi e foarte mila de aceste animale atat de folositoare care mor nevinovate din cauza gripei, dar si din cauza ta, Mos Craciun.

Si te mai rog mosule, sa imi dai putere sa dau o hotarare de guvern care n-a dat-o pana acum niciun guvern, de exemplu, sa fie o OUG prin care magarii de pe Facebook care ma critica pe mine sa le inchid conturile de Facebook si sa le confiste politia internetul din casa;