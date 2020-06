Bianca Adam, un celebrul vlogg, cunoscută drept Tequila, i-a șocat pe toți cei care o urmăresc atunci când a relatat cu lux de amănunte cum a fost bătută pe stradă de un dezvoltator imobiliar. Aceasta a susținut că nu dorește să facă publică identitatea agresorului, ci va acționa pe cale legală pentru ca acesta să fie pedepsit.

„Acum câteva zile am fost bătută pe stradă de un dezvoltator. Un dezvoltator imobiliar, un om de la care cumperi apartamente, adică un om serios și sănătos la cap. Mi-a luat câteva zile să trec peste șoc. Lucrurile astea trebuie spuse”, a susținut Tequila.

Totul a pornit de la un loc de parcare. Ea a povestit că deși are un loc de parcare, niște lucrări făcute în zonă au făcut imposibil ca mașina ei să foe staționată în locul cu pricina.

„Așa că am parcat-o pe alte locuri ale blocului de lângă mine (…). Era o chestiune temporară oricum. Dezvoltatorul blocului meu – să nu facem confuzia, nu agresorul, ci dezvoltatorul care mi-a vândut mie apartamentul, un om de nota 10, m-a sunat și m-a rugat să-mi mut mașina de pe locul respectiv și să o pun în fața sălii de fitness (…)”, a spus ea.

„Acum vine momentul. 26 mai ora 13.00. Primesc un apel de la un număr nou (…) carev m-a luat direct așa: Coboară că mi-ai spart marmura”, a continuat Tequila. Ea a continuat povestit că în momentul în care s-a prezentat la locul cu pricina, persoana care a interpelat-o a început să înjure, să devină agresivă.

” M-a împins, mi-a smuls telefonul din mană, moment în care Brandi l-a prins de umeri sau de mâini nici nu știu era, eu nu mai aveam telefon, moment în care eu am scos spray-ul, el îl ataca pe Brandi, am venit și l-am sprayat. Am fugit foarte tare în momentul ala, iar el cu telefonul meu a aruncat foarte puternic în Brandi si i-a spart capul.

Am cerut ajutor și absolut nimeni nu mă ajuta, eram foarte agitată, țipam, plângeam, am spus îl bate pe prietenul meu vă rog să mă ajutați (…) Mi-a facut semn să vin, spre acolo spre în spatele blocului (…) Mă trezesc singură fără telefon, fără cheile de la masină fără cheile de la casă, fără Brandi, ma trezesc cu el, un metru 80 de om, cu un fier de vreo 3 metri de constructii care se pune la bazele blocului, injură și aleargă cu mine spre el și mă lovește cu el în picior dă cu toată forța lui, în afara faptului că am început să urlu după ajutor și să alerg am avut norocul că am avut reflexul de a sari si a-l bloca cu coapsa si cu mana. M-a lovit cu un fier si ca ma alearga pentru ca eu nu m-am uitat nici 2 secunde in spate pentru ca am crezut ca este pe urmele mele incontinuu doar voiam sa ma ascund. Am o vanataie de 17 cm, mana umflata si vanata”, a povestit Bianca pe contul de Youtube.