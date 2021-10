Mihai Bendeac a avut o colaborare de lungă durată cu trustul Antena 1, unde a avut diverse proiecte, ultimul fiind show-ul ”iUmor”. Recent, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, comediantul Mihai Bendeac a făcut dezvăluiri și despre viața lui profesională.

A dezvăluit că și anul trecut, dar și acum, cei de la Pro TV l-au vrut în echipa emisiunii „Românii au talent”. Actorul a spus că a refuzat oferta și a mai menționat că oricum ar fi făcut-o, chiar dacă nu avea contract cu Antena 1.

”Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru „Românii au talent”. Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie. Cătălin Măruță: Și dacă ar fi încetat contractul cu Antena 1, ai fi plecat? Mihai Bendeac: În momentul ăsta? Nu.”, a spus Mihai Bendeac.