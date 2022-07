O furtună solară va ”lovi direct” Pământul începând de marți, 19 iulie. Avertismentul vine după ce în luna martie 2022, Pământul a fost lovit de mai multe furtuni geomagnetice , conform agențiilor meteorologice guvernamentale din SUA și Marea Britanie.

Cu toate că furtunile geomagnetice nu au cauzat niciun rău, ele trag un semnal de alarmă pentru ce se poate întâmpla în viitor cu furtunile mai puternice care vor lovi Pământul. La începutul acestei luni, o furtună geomagnetică de clasă G1 a lovit Pământul, provocând aurore strălucitoare peste Canada, lucru rar întâlnit. Singura problemă este că nimeni nu a văzut această furtună venind până nu a fost destul de târziu, scrie Interesting Engineering.

O furtună solară va lovi Pământul! Se întâmplă marți, 19 iulie

În urmă cu cinci zile, o pată solară gigantică și filamentele de pe suprafața solară i-au făcut pe astronomi să tragă un semnal de alarmă privind posibilele erupții solare direcționate către Pământ și de ejecții de masă coronală (CME) care ar putea duce la întreruperi de curent. Mai mult, vineri, 22 iulie, s-a raportat că a izbucnit o erupție solară masivă, care ar putea determina întreruperi radio în multe părți ale lumii.

Sâmbătă, cercetătoarea Tamitha Skov, a prezis o „lovitură directă” a unei furtuni solare care va avea loc marți. Ea a apelat la rețelele sociale pentru a împărtăși știrile împreună cu un videoclip al modelului de predicție al NASA.

„Lovitură directă!” a scris ea pe Twitter.

„Un filament asemănător unui șarpe s-a lansat ca o mare furtună solară și va lovi Pământul”.

„NASA prezice impactul la începutul zilei de 19 iulie”, a explicat ea, adăugând că ar putea exista întreruperi ale GPS-ului.

Un val de aer canicular lovește și România

Meteorologii au anunțat că valul de aer tropical din Spania şi Anglia va ajunge și în țara noastră la mijlocul acestei săptămâni.

„Actualizarea estimărilor indică o probabilitate mare ca între 18 iulie şi 1 august, temperaturile medii să fie peste normele climatologice specifice perioadei, iar deficitul de apă din sol va face ca seceta să fie în extindere şi accentuare”, spune Elena Mateescu, directorul ANM.

„Avem o vreme în încălzire de la o zi la alta, 31 de grade marti, valoarea creşte la 33 de grade Celsius miercuri, deja vom atinge pragul unei zile de caniculă joi, peste 37-38 de grade la umbra, o vreme caniculara spre finele saptamanii in toate zonele de câmpie si de podiș, temperatura la umbra va fi chiar de 39 de grade si temperatura resimtita peste 40 grade. Este o perioada caniculara, valul se va intensifica din a doua parte a acestei saptamani si va fi prezent pana-n 25 iulie si pana la sfârşitul lunii iulie. Si nopțile vor fi tropicale. minimele se vor situa intre 18 şi 22-23 grade. Ceea ce este important, insufienta precipitaiilor in urmatoarele doua saptamani,fapt care va agrava starea de seceta prezenta in tara!, a mai spus directorul ANM în exclusivitate la Romania TV.