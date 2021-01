O mare actriță a ajuns la spital

Actrița a fost luată direct din emisiunea Xtra Night Show pe care o prezintă alături de Dan Capatos. Se pare că va lipsi o perioadă.

Este vorba de Paula Chirilă. Prezentatoarea a avut nevoie de perfuzii din cauza durerilor abdominale după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă. Este vorba despre o afecțiune numită dispensie ulceroasă.

Mai precis, prezentatoarea TV are început de ulcer dar aceasta nu este singura problemă cu care se confruntă. Aceasta suferă și de hernie de disc și i s-a recomandat să fie mult mai atentă la tratamentele pe care le urmează.

Paula Chirilă va urma un regim strict

De asemenea, prezentatoarea TV a subliniat că de acum înainte va urma un regim strict iar unele alimente vor fi, cel mai probabil, eliminate din dieta sa zilnică.

„Am stat pana pe la 4 dimineața. Am stat în perfuzii, sub observații. E un început de ulcer. Dispersie ulceroasă se numește, trebuie să țin regim.

Am luat tot felul de pastile pentru durerile cauzate de hernia de disc. Mi s-a spus să nu mai fac așa ceva”, a declarat Paula Chirilă la Antena Stars.

Conform celor spuse de ea, problemele de sănătate au început în urmă cu aproximativ un an, când a resimțit prima oară dureri mari în zona lombară. Trebuie menționat că problema a apărut la scurt timp după ce și-a redecorat casa și a mutat singură mobilierul.

„Îmi beam cafeaua dimineața și m-a tăiat ceva pe la șale. Am stat nemișcată două ore, în aceeași poziție, pentru că nu mă puteam mișca. Nu puteam să mă întind să iau telefonul. Am vorbit cu medici la telefon, mi-au spus ce am. S-au tasat niște chestii.

A prins un pachet de nervi și atât a fost. A fost foarte urât. Nu puteam respira, nu puteam mânca, nu puteam dormi, nu puteam să mă mișc de pe o parte pe alta, a fost absolut sinistru”, a conchis prezentatoarea TV.