Emily Burghelea a leșinat în direct! Ambulanța a venit de urgență

Deși are doar 23 de ani, Emily Burghelea a leșinat în direct, în timp ce prezenta emisiunea „Vorbește lumea”, alături de colegele ei. Speriate, acestea au sunat rapid la 112, iar o ambulanță a venit urgent în platourile de filmare de la PRO TV pentru a-i oferi primul ajutor.

Vedeta a fost dusă direct la spital pentru a beneficia de un tratament adecvat. Aceasta le-a spus fanilor ei că e pe perfuzii. Ea a postat o poză cu perfuzia și le-a spus fanilor ei că starea ei de sănătate s-a înrăutățit, relatează evz.ro.

Menționăm că Emily Burghelea își împarte timpul între platourile de filmare de la PRO TV și timpul petrecut alături de fetița ei. Probabil, tânăra mămică a leșinat din cauza oboselii.

Amintim că, de pe 18 iulie, emisiunea „Vorbește Lumea”, de la PRO TV, nu a mai fost moderată de către Adela Popescu, Bogdan şi Shurubel deoarece au intrat în vacanţa de vară. Astfel că, emisiunea matinală a început să fie moderată de alte trei vedete.

Este vorba despre Emily Burghelea (fostă concurentă „Bravo, ai stil!” şi fostă asistentă la Acces Direct), Majda (cunoscuta actriță din telenovela românească „Regina” și prezentatoare TV a emisiunii „Femeia Alege” de pe PRO 2) şi Cosmina Păsărin.

Emily Burghelea, Majda şi Cosmina Păsărin prezintă emisiunea „Vorbeşte Lumea”

Deși are o fetiță mică, care abia a început să meargă la creșă, Emily Burghelea a spus că este bucuroasă să prezinte emisiunea TV „Vorbește Lumea”. Recent, aceasta a terminat Facultatea de Comunicare și Relații Publice, iar acum este gata să cu adevărat lovitura în lumea televiziunii.

„Pentru mine, emisiunea Vorbeşte Lumea înseamnă extrem de mult! Am 23 de ani, sunt la început de drum şi mă bucur că mi s-a dat şansa să fac parte dintr-un proiect atât de frumos! Este un pas uriaş pentru mine, doar ce am terminat facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, doar ce am dat-o pe Amedea, fetiţa mea, la creşă…

Toate lucrurile s-au aşezat exact aşa cum trebuie ca să pot face parte din fabuloasa echipă Vorbeşte Lumea! Simt că este mâna lui Dumnezeu, iar pentru asta îi sunt extrem de recunoscătoare! Sunt fericită, entuziasmată, emoţionată şi nerăbdătoare să-mi încep dimineţile în platoul Vorbeşte Lumea!

Sper din suflet ca cei de acasă să ne urmărească parcursul într-un număr cât mai mare!”, a declarat recent Emily Burghelea.