Prezentatoarea și actrița de televiziune Annabel Giles a murit, la vârsta de 64 de ani, după ce a fost diagnosticată cu o tumoare la creier, în iulie, au anunțat copiii ei într-un comunicat, conform Standard.co.uk.

Ea a murit „în pace” luni după-amiază, la Martlets Hospice din Hove, se arată în comunicat. Actrița s-a luptat cu glioblastom în stadiul patru, o „tumoare cerebrală malignă cu creștere rapidă și extrem de agresivă”.

„Mama a avut moralul ridicat până la sfârșit.”, au spus copiii.

Mamă a doi copii, actrița Annabel Giles a suferit o intervenție chirurgicală pe creier, „ședințe de radioterapie” și a dat dovadă de „o putere și o forță remarcabile”, au scris cei doi copii, Molly McQueen și Tedd Giles, adăugând că „mama a avut moralul ridicat până la sfârșit”.

„În ultimele săptămâni, a vrut să crească gradul de conștientizare a glioblastomului, subliniind angajamentul ei de-a lungul vieții de a-i ajuta pe ceilalți. Mama a fost unică, o enigmă pentru cei care au avut privilegiul de a fi lângă ea. Umorul și râsul ei ne vor inspira să ne trăim viața la maximum, așa cum a făcut ea întotdeauna”, se arată în declarație.

Giles a avut o carieră bogată în mass-media. A apărut în emisiuni TV precum Have I Got News for You și Shooting Stars, precum și în programe radio, inclusiv în emisiunile BBC Radio 4 Just a Minute și Loose Ends.

Ea a apărut în seria 13-a a reality show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, în 2013 și a lucrat și ca model și romancier. În ultimii ani, a lucrat ca psihoterapeut.

„Vă mulțumim pentru dragostea și sprijinul vostru și vă rugăm să ne respectați confidențialitatea în acest moment dificil. În loc de flori sau alte cadouri, am fi recunoscători pentru donațiile către Hospice Martlets, a cărui îngrijire excepțională a fost o sursă de confort pe parcursul acestei călătorii. Cu mulțumiri din suflet, Molly & Tedd x”, încheie comunicatul.

Giles s-a căsătorit cu solistul de la Ultravox, Midge Ure, și au avut doi copii, înainte ca cuplul să se despartă în 1989.

Luna trecută, una dintre cele mai cunoscute vedete TV, cu o carieră de peste 20 de ani ca actriță de comedie, a murit la vârsta de 53 de ani.

Numeroși actori de comedie și personalități din media au postat mesaje pe Instagram în care deplâng moartea actriței Cal Wilson.

„Nu pot să cred ce citesc”, a scris prezentatorul TV Grant Denyer.

Moartea sa a fost confirmată într-un comunicat publicat de agenția de management a artiștilor din Noua Zeelandă.

A plecat „înconjurată de familie și prieteni după o scurtă suferință. Era internată de câteva zile la Spitalul Royal Prince Alfred din Sydney”, se arată în comunicat, potrivit The Guardian.

„Generozitatea, talentul și prietenia sa au fost ceea ce aducea Cal pe scenele australiene în ultimii douăzeci de ani. Cal a fost iubită de familia, prietenii, fanii și de colegii ei. Un gol uriaș rămâne acum în inima noastră”, se spune în comunicatul preluat de presă. Unul dintre colegii ei a declarat că actrița de comedie părea „foarte bolnavă” ultima dată când a văzut-o.

Wilson s-a născut în 1970 la Christchurch, Noua Zeelandă, unde și-a început cariera ca actriță de comedie în 1990, în grupul satiric The Court Jesters.