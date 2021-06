Potrivit Sky News, biologii marini investighează o boală misterioasă care afectează pielea rechinilor de recif cu vârf alb din Malaezia. În urma verificărilor făcute până în prezent, cercetătorii au ajuns la concluzia că principala cauză a afecțiuni ar fi temperatura ridicată a mării.

De menționat este faptul că, rechinii cu vârf alb se găsesc de obicei în jurul recifelor în timpul zilei și repezintă o atracție pentru scafandri. Ei devin activi noaptea când vânează pești mici și alte animale.

De câteva zile, mai multe imagini cu rechini ce au leziuni și pete pe cap au fost distribuite masiv pe rețelele sociale. Fotografiile au fost realizate în aprilie de un fotograf în largul insulei Borneo.

Malaysia’s whitetip reef sharks are stricken with a mysterious skin disease and marine biologists are investigating if rising sea temperatures could be the reason https://t.co/xCcklT3FC5 pic.twitter.com/YR9R7dX7Xw

— Reuters (@Reuters) June 14, 2021