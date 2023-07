Numărul persoanelor care suferă de o afecțiune misterioasă a creierului, potențial mortală, continuă să crească, în mod alarmant, în provincia canadiană New Brunswick. Simptome neurologice precum halucinații, slăbiciune musculară, probleme de vedere, pierderea memoriei și mișcări anormale au fost observate încă din 2015 la un grup mic de pacienți, ajungând, în cele din urmă, la 48 de cazuri.

Experții în sănătate spun că numărul persoanelor cu această afecțiune neurologică este mult mai mare și poate depăși 200 de cazuri, scrie New York Post.

În plus, un număr neobișnuit al acestor cazuri s-au înregistrat la tineri, care nu prezintă, de obicei, simptome asemănătoare demenței sau semne ale altor probleme neurologice. „Sunt deosebit de îngrijorat de creșterea numărului de cazuri de sindrom neurologic cu debut precoce”, a scris neurologul Alier Marrero într-o scrisoare din 30 ianuarie 2023 adresată medicului șef de la spitalul New Brunswick.

147 de cazuri ale unor pacienți cu vârste cuprinse între 17 și 80 de ani, 9 decese

„În ultimul an, am urmărit 147 de cazuri, ale unor pacienți cu vârste cuprinse între 17 și 80 de ani. Dintre acestea, 57 sunt cazuri cu debut precoce”, se spune în scrisoarea lui Marrero, potrivit ziarului Toronto Star. Începând cu 2021, au existat nouă decese atribuite acestei boli misterioase, a raportat Daily Mail. O investigație guvernamentală, care considera toxinele din mediu drept cauză, a fost închisă, brusc, în 2021. Agenția guvernamentală Public Health New Brunswick a declarat în raportul final, din februarie 2022, că nu există, de fapt, „nicio dovadă a unui sindrom neurologic din cauză necunoscută”.

Boala ar putea fi legată de pesticide

„Oamenii care făceau parte din acest grup prezentau simptome care variau semnificativ, de la caz la caz, și nu au existat dovezi ale unei boli comune sau ale unui sindrom de cauză necunoscută”, au scris autorii raportului, adăugând că ancheta va fi închisă. Marrero și susținătorii pacienților nu renunță și mulți bănuiesc că tulburarea poate fi legată de utilizarea pesticidelor în provincia rurală.

Glifosatul, un erbicid folosit în agricultură, industria forestieră și în erbicidele de uz casnic, a intrat în atenția specialiștilor. În scrisoarea sa, Marrero a avertizat că testele recente de laborator pe pacienți au arătat „semne clare de expunere” la glifosat, precum și la alți compuși legați de erbicide, potrivit The Guardian. Glifosatul conține fosfor care poate stimula înflorirea algelor albastre-verzui, un tip de cianobacterie care poate îmbolnăvi oamenii și poate ucide animalele, inclusiv animalele de companie.

Pacienți au fost testați pozitiv inclusiv la glifosat

Avocații insistă că numărul real al cazurilor este de cel puțin 200, iar unii dintre pacienți au fost testați pozitiv pentru multiple toxine din mediu, inclusiv glifosat, la niveluri de până la 40 de ori mai mari decât limita medie, a dezvăluit Toronto Star. Pacienții se întreabă dacă nu cumva presiunea pe care o fac giganții industriei sau a alte grupuri ar putea fi în spatele unei decizii politice de a închide cazul. ”Cerem în mod oficial ca ministrul federal al Sănătății, Jean-Yves Duclos, să sprijine oamenii de știință canadieni și să aducă experții federali în anchetă”, a declarat Steve Ellis, al cărui fiu, Roger Ellis, a fost unul dintre primele 48 de cazuri de tineri cu afecțiune neurologică. „Timp de aproape un an, am fost făcuți să credem că o investigație amănunțită și imparțială este în desfășurare”, a spus Stacie Corneer, un alt avocat al pacienților. „Suntem aici pentru a vă spune că acest lucru nu s-a întâmplat.”