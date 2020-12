Este vorba despre Stelian Bujduveanu (PNL) și Horia Tomescu (USR PLUS), conform deciziei luate în CGMB.

Trebuie menționat că fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a fost susținut pentru a prelua această funcție din partea USR PLUS, dar s-a retras, acesta urmând să preia Ministerul Sănătății.

Mesajul lui Stelian Bujduveanu

„Sunt foarte onorat că, începând de azi, voi îndeplini funcția de viceprimar al Capitalei, urmând să gestionez domenii esențiale pentru dezvoltarea Bucureștiului precum: transporturile, infrastructura, relația cu mediul de afaceri și patrimoniul.

Dar, ca mai tot ce se întâmplă în București la ora actuală, toate aceste capitole au mare nevoie de un plan inteligent și pragmatic pentru a fi aduse pe linia de plutire. Și fără îndoială, voi face echipă cu Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, și cu colegii mei din Consiliu, pentru a gestiona toate aceste domenii în folosul bucureștenilor.

Avem 4 ani fără alegeri, avem o majoritate solidă de centru-dreapta în CGMB și sper că vom avea maturitatea și seriozitatea de a nu ne angrena în lupte de imagine, electorale, populiste. Fiecare zi din următorii 4 ani trebuie folosită în interesul bucureștenilor”, a declarat Stelian Bujduveanu, după votul din Consiliul General al Municipiului București.

De asemenea, din partea USR PLUS a fost ales viceprimar Horia Tomescu. Acesta are 41 de ani și este dentist. Horia Tomescu activează în filiala Sector 5 a formațiunii condusă de Dacian Cioloș, PLUS.