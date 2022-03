Nicolae Ciucă a făcut numirea momentului în Guvern. Bogdan-Florin Paraschiv a ajuns subsecretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Bogdan-Florin Paraschiv este secretarul general al Partidei Romilor Pro-Europa. Acesta a devenit noul subsecretar de stat al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse după ce premierul Nicolae Ciucă a semnat numirea luni aseară.

La auzul acestei vești, Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro-Europa, a ținut să-l felicite oe Bogdan Florin Paraschiv, despre care a spus că este o persoană capabilă și care va face față cu succes în noua poziție.

“Îl felicit pe Bogdan pentru numirea în noua funcție. Este un tânăr capabil, din noua generație de lideri romi, care cred că va face față cu succes în noua funcție. Sper să arate cât mai repede că numirea sa a fost una meritată”, a declarat Nicolae Păun, președintele PRPE.

Cine este Bogdan-Florin Paraschiv

Bogdan-Florin Paraschiv a ținut să precizeze că are în vedere să rezolve cât mai rapid problema copiilor instituționalizați, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă România.

“Mulțumesc pentru încrederea acordată. O să încerc la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse să rezolv cât mai rapid problema copiilor instituționalizați, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă țara noastră. Sper ca împreună cu doamna ministru Gabriela Firea să vă dăm știri pozitive cât mai curând.”, a declarat Bogdan-Florin Paraschiv.

Bogdan are 35 de ani, e casătorit și are o fetiță de 5 ani. Este licențiat în Drept și are un Master în Științe Penale. Este absolvent al Colegiului Național de Apărare și al Institutului Național de Administrație Publică, programul de formare specializată pentru ocuparea funcției publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

Direcție nouă în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Bogdan-Florin Paraschiv se alătură celorlalți tineri romi din cadrul PRPE, care ocupă funcții publice: Cătălin Manea, deputat – reprezentantul romilor în Parlament, Iulian Paraschiv – președintele Agenției Naționale pentru Romi, și Marian Daragiu, subsecretar de stat la Ministerul Educației.

Ministrul Familiei a înființat de curând o direcție pentru susținerea copiilor din familii plecate la muncă în străinătate. Ministrul Gabriela Firea a anunțat că vrea să-i ajute pe copiii a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare. Aceasta a arătat că 12.000 de copii au ambii părinți departe de casă, într-o altă țară. Neoficial, a spus ea, numărul acestora este mult mai mare. Din acest motiv, ministrul a decis înființarea, în premieră în România, a unei direcții în Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse care să se ocupe de susținerea copiilor care provin din familii plecate la muncă în străinătate.