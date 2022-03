Liderii PNL și PSD l-au asigurat pe premier că în cadrul ședinței coaliţiei de guvernare de luni nu a fost făcută o evaluare a membrilor Cabinetului, subliniind că evaluarea şi remanierea miniştrilor sunt la latitudinea prim-ministrului, a transmis marți Nicolae Ciucă.

Nu a fost vorba despre o evaluare a miniștrilor

„Am văzut toate declaraţiile şi toate aspectele care au ţinut de activitatea care s-a desfăşurat ieri. Vreau să menţionez că am participat de fiecare dată, în funcţie de program, la toate activităţile la care am fost invitat. Ieri am discutat cu liderii partidelor şi mi-au confirmat că nu este vorba despre nicio evaluare, motiv pentru care am continuat să-mi desfăşor activitatea la Guvern pe problemele curente, care nu sunt deloc simple, şi în felul acesta facem tot ce este posibil să sprijinim activitatea care se desfăşoară, în aşa fel încât să gestionăm criza refugiaţilor şi, de asemenea, să ne ocupăm de problemele care ţin de economie”, a afirmat Ciucă, înaintea şedinţei Biroului Executiv al PNL, transmite Agerpres.

Întrebat în legătură cu faptul că evaluarea miniştrilor s-ar face la partid, nu de către el, ca prim-ministru, Ciucă a spus: „Ieri am discutat cu domnul preşedinte Cîţu şi mi-a comunicat că nu este vorba despre niciun fel de evaluare”.

„Am discutat cu domnul preşedinte, cu domnul preşedinte Ciolacu şi mi-au confirmat amândoi că nu a fost vorba despre niciun fel de evaluare. (…) Evaluarea şi remanierea, în conformitate cu prerogativele înscrise în reglementările în vigoare, sunt la latitudinea premierului”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Ciucă: Nu se impune o remaniere a miniştrilor în acest moment

El a evidenţiat că remanierea miniştrilor este decizia strictă a premierului, pe baza dialogului cu cei implicaţi.

„Sunt premier din partea PNL. Facem parte dintr-o coaliţie solidă, care s-a format într-o situaţie de criză, care are de gestionat o situaţie de criză. Avem nevoie de foarte multă responsabilitate şi asta facem. (…) Este (remanierea miniştrilor – n.r.) decizia strictă a premierului, pe baza dialogului cu fiecare dintre cei implicaţi în această situaţie”, a arătat prim-ministrul Ciucă.

Premierul a mai susţinut că, în acest moment, nu se impune o remaniere a miniştrilor.

„În acest moment, Guvernul, împreună cu toţi factorii de răspundere, lucrează la soluţii pentru a putea să gestionăm această criză. Sigur, evaluăm tot ceea ce ţine de activitatea noastră, ne îmbunătăţim activitatea în fiecare zi, nu este nimeni perfect, dar, în acest moment, nu se impune o remaniere„, a precizat Ciucă.

Premierul nu a făcut o evaluare a miniștrilor care să poată fi publicată

Întrebat despre nemulţumirile din PNL în legătură cu miniştrii Energiei şi Afacerilor Interne, Nicolae Ciucă a spus că mulţumeşte ministrului Bode pentru activitatea desfăşurată.

„În toată această perioadă au avut loc o serie întreagă de activităţi care au vizat, în principal, activitatea la nivelul Ministerului de Interne. (…) Până în acest moment, nu pot decât să le mulţumesc pentru ceea ce fac, cum îşi fac datoria, să-i mulţumesc ministrului Bode personal pentru modul în care îşi desfăşoară activitatea şi să le mulţumesc tuturor cetăţenilor”, a transmis prim-ministrul.

El a mai spus că, până în acest moment, nu a făcut o evaluare a miniştrilor care să poată să fie făcută publică, dar, atunci când o va face, va fi împreună cu fiecare membru al Cabinetului în parte.