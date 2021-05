Noul director al Centrului Cultural Vrancea este designerul vestimentar Nausica Mircea (47 de ani). Deţinătoare a unor premii naţionale şi internaţionale, ea este cunoscută în lumea modei din România, dar a intrat în special în atenţia presei după ce s-a ocupat personal de hainele pe care le purta Viorica Dăncilă cât timp a fost premierul României.

Concursul pentru postul de director al Centrului Cultural Vrancea a fost organizat de Consiliul Judeţean Vrancea, instituţia culturală fiind finanţată din bugetul judeţului.

Candidaţii trebuiau să aibă studii superioare juridice sau în domeniul artelor. Nausica Mircea este absolventă a Facultăţii de Drept, astfel că a îndeplinit prima condiţie. Directorul Centrului Cultural a fost ales abia din a treia încercare, pentru că la primul examen nu au existat candidaţi, iar la cel de-al doilea au fost respinşi ambii candidaţi: Liviu Nedelcu, fostul director al Centrului Cultural, precum şi Valentin Gheorghiţă, fostul director al Ateneului Popular.

La cel de-al treilea examen organizat de către Consiliul Judeţean Vrancea au participat Nausica Mircea şi Mihai Lăduncă, profesor la Liceul de Arte “Gh. Tattarescu” din Focşani şi care avea studii superioare în domeniul artelor.

La final, Nausica Mircea a obţinut nota 9,54 la proiectul de management şi 9,38 la interviu, promovând examenul cu o medie generală de 9,46. Contracandidatul ei a avut 7,68 la proiectul de management şi 7,48 la interviu, potrivit adevarul.ro.

“Am cautat pe site-ul de cariere si am vazut ce implică această functie. Eu sunt o fire creativă şi mi-am zis că nu e ceva imposibil. La interviu, doamna director de la Biblioteca Judeţeană mi-a spus că m-am descurcat foarte bine, după ce mi-a pus câteva întrebări despre proiectul de management.

Designerul vestimentar Nausica Mircea nu este străină de lumea politicii. Ea este membru al Pro România şi coordonatoarea locală a formaţiunii lui Victor Ponta. La ultimele alegeri parlamentare, ea a candidat din partea formaţiunii politice pentru funcţia de deputat, însă nu a strâns numărul de voturi necesare pentru a ajunge în Parlament.

Odată cu câştigarea postului de director al Centrului Cultural Vrancea, incompatibilă cu cea de politician, Nausica Mircea va trebui să demisioneze din Pro România.

Şi afacerea pe care o deţine în Focşani va trebui să treacă pe locul doi, ea urmând să lase firma pe alte mâini cât timp va fi director al Centrului Cultural.

Cât despre Viorica Dăncilă, de a cărei vestimentaţie s-a ocupat în trecut, Nausica Mircea a rămas în relaţii bune cu aceasta.

“Majoritatea criticilor de modă au apreciat ținutele și stilul doamnei premier. M-a creditat, iar eu am reușit să dau frâu liber creativității și am conturat ținute clasice, discrete, decente și elegante, am îndrăznit culori țări și linii simple cu un dram de chic sau de ceva din personalitatea doamnei în fiecare ținută.

Nu am făcut niciodată tam-tam pe subiect, nu am vrut să ies în evidență, dar m-am bucurat de fiecare dată când o vedeam cu câtă naturalețe și elegantă îmi poartă creațiile”, spunea designerul vestimentar într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp.