Lovitură pentru Florin Cîțu! Nu poate fi premier. A spus-o Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a amintit de faptul că social democrații au inițiat și au votat o moțiune de cenzură prin care Florin Cîțu a plecat din funcția de premier.

„Serios? Știți că noi am inițiat și am votat o moțiune de cenzură prin care Florin Cîțu a plecat din funcția de premier. E un lucru de la care nu facem rabat. Florin Cîțu nu poate să mai fie premier într-un guvern în care are în componență PSD. Noi am sancționat deja capacitatea domnului Cîțu de a conduce un guvern. (…) PSD consideră că etapa Florin Cîțu premier a fost depășită”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu spune că este nevoie de un compromis

Anterior, prim-vicepreședintele PSD a fost întrebat cine ar fi candidatul cel mai potrivit pentru funcția de prim-ministru al României. Acesta îl susține pe nimeni altul decât pe președintele PSD, Marcel Ciolacu.

„La un moment se ajunge într-un punct în care este nevoie de un compromis. Clasa politică nu realizează că suntem într-un moment grav pentru România și românii așteaptă soluții și nu ceartă. De aceea ne-am întâlnit și astăzi ca să venim cu primele soluții și cu primele noastre propuneri. Astea sunt cele mai importante lucruri, din perspectiva noastră”, a spus Sorin Grindeanu.

Ce spune Florin Cîțu?

Întrebat dacă ia în calcul ca el să fie premierul propus de liberali într-o posibilă alianță cu PSD, Florin Cîțu a răspuns că propunerea este făcută de liberali, iar desemnarea de către șeful statului.

„PNL va face propria propunere de premier, iar desemnarea o face președintele României”, a spus Cîțu.

În ceea ce privește o eventuală posibilitate în a prelua șefia Senatului, premierul a ocolit răspunsul. Pe de altă parte, el a precizat că liberalii sunt interesați să impună „reformele pentru România” și că păstrarea Ministerului Finanțelor „este crucială”.

„Aici nu cred că avem discuții. PNL a arătat că Ministerul Finanțelor condus de PNL în ultimii doi ani de zile a făcut minuni. Am reușit să convingem agențiile de rating să schimbe perspectiva economiei de la negativ la stabil și să reducem deficit bugetar, fără să creștem taxele”, a mai spus Cîțu.