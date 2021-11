Florin Cîțu susține că liberalii vor discuta în ședința Biroului Politic Național din această seară referitor la alianța cu PSD sau cu USR pentru un viitor guvern. Pe de altă parte, el a subliniat faptul că este posibil să nu existe un vot pe această temă.

Referitor la Ministere, liderul PNL a declarat că păstrarea Ministerului Finanțelor de către PNL „este crucială”. În ceea ce privește persoana care ar putea prelua funcția de premier, Florin Cîțu susține că deocamdată propunerea PNL pentru funcția de premier este „președintele partidului”, adică el.

„Vom avea o discuție, vom vedea dacă vom avea și vot. Și după aceea discutăm iarăși. Haideți să vedem diseară, nu iau o decizie singur, vreau să aud ce spune partidul, trebuie să auzim ce vor și ei”, a afirmat Florin Cîțu la sosirea în sediul din Modrogan.

Întrebat dacă ia în calcul ca el să fie premierul propus de liberali într-o posibilă alianță cu PSD, Florin Cîțu a răspuns că propunerea este făcută de liberali, iar desemnarea de către șeful statului

„PNL va face propria propunere de premier, iar desemnarea o face președintele României”, a spus Cîțu.

În ceea ce privește o eventuală posibilitate în a prelua șefia Senatului, premierul a ocolit răspunsul. Pe de altă parte, el a precizat că liberalii sunt interesați să impună „reformele pentru România” și că păstrarea Ministerului Finanțelor „este crucială”.

PNL îți dorește Ministerul Finanțelor

„Aici nu cred că avem discuții. PNL a arătat că Ministerul Finanțelor condus de PNL în ultimii doi ani de zile a făcut minuni. Am reușit să convingem agențiile de rating să schimbe perspectiva economiei de la negativ la stabil și să reducem deficit bugetar, fără să creștem taxele”, a mai spus Cîțu.

El a mai fost întrebat spre ce variantă înclină el pentru formula de guvernare, adică fie cu PSD, fie cu USR. Și de această dată, Florin Cîțu a omis să dea orice fel de răspuns. „Eu am schimbat regula, decizia o luăm în partid. Echipa de negociere va prezenta ce am discutat când am fost la USR, ce am discutat când am fost la PSD și vom pune pe masă toate aceste discuții”, a adăugat el.

Amintim faptul că PNL are o ședință a Biroului Politic Național (BPN) în această seară, în care membrii partidului trebuie să decidă cu cine vrea PNL să formeze un Guvern, adică cu PSD sau cu USR.

Ședința va începe la ora 19.00, la sediul din Modrogan și va fi prima după cea în care liberalii au stabilit flexibilizarea mandatului de negociere și faptul că sunt deschiși la discuții și cu PSD, pentru formarea unui nou guvern.

De menționat este faptul că vestea nu a fost primită de bine de toți liberalii. Mai exact, unii lideri din PNL sunt nemulțumiți de posibilitatea unui guvern PNL – PSD, dar spun că aceasta ar fi varianta care se conturează.